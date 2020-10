Kändispilot anklagas: Släppte knarkbomber

Piloten misstänks ha släppt paket med knark från en Cessna Skyhawk. Flygplanstypen är en av världens vanligaste och har tillverkats i närmare 50 000 exemplar sedan 1960-talet och används världen över av flygklubbar, företag och privatpersoner. Planet på bilden har inget med händelsen att göra.

