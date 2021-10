Den ökände sexförbrytaren Jim Grapenkrantz, 53, heter i dag Janken Donnstedt. Han dömdes år 2005 till 14 års fängelse då han bland annat tvingat sin dåvarande sambo till att sälja sig själv över hundra gånger.

I början av 2021 greps han på nytt och har sedan dess suttit häktad misstänkt för människohandel och grovt koppleri.

Nu har han åtalats, misstänkt för grovt koppleri, människohandel och elva fall av grov våldtäkt vid Kristianstads tingsrätt. Brotten ska ha ägt rum under ett knappt år mellan 2019 och 2020.

Enligt stämningsansökan har Jim Grapenkrantz utnyttjat en kvinna och tvingat henne till att sälja sig själv på olika eskortsidor.

Prostitution och porrfilm

Han har också, enligt åtalet utsatt kvinnan för brutala och förnedrande grova våldtäkter.

Jim Grapenkrantz har också med hjälp av hot om våld tvingat offret att låna 300 000 kronor och följa med honom till Tyskland. Där har kvinnan återigen prostituerats ut under ett halvårs tid samt tvingats till att spela in pornografiska filmer.

Majoriteten av de misstänkta grova våldtäkterna ska ha inträffat i deras gemensamma bostad i Kristianstad men även i Tyskland.

Enligt åtalet ska Jim Grapenkrantz bland annat ha tvingat kvinnan till prostitution och sexuella övergrepp genom att hota kvinnan med att avslöja hennes utsatta situation för sociala myndigheter, kvinnans familj och arbetsgivare, vilket enligt åtalet bland annat skulle kunna äventyra kvinnans vårdnad om sina barn och hennes anställning.

Enligt åtalet ska Grapenkrantz då han genom hot våld tvingat kvinnan att prostituera sig mot sin vilja och att utsättas för sexuella övergrepp av okända män vid flera tillfällen själv varit närvarande och i flera fall deltagit.

Skriven i Sydsverige

Åklagare Lena Körner kan inte svara på hur gott bevisläget är – men menar att det varit nog att väcka åtal.

– För att väcka åtal så krävs det ju att man når upp till den graden, jag reflekterar inte över det. Åtalet har gått in och detta kommer prövas.

Sedan Jim Grapenkrantz släpptes från fängelset har han till stora delar hållit sig undan myndigheternas radar. Under perioder han han endast haft en postbox i Sverige, under andra perioder har han varit skriven i Argentina. Under tiden då de brott han nu åtalats för ska ha begåtts var Grapengrantz skriven på två adresser i södra Sverige.

Kicki Wallström levde med Jim Grapenkrantz i två år.

Kicki Wallström levde med Jim Grapenkrantz i två år.

