Peter Madsen är dömd för mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Det var den 10 augusti 2017 som de åkte ut med hans egenbyggda ubåt från Köpenhamn, men endast Madsen kom tillbaka – efter att ha mördat henne och sedan styckat kroppen.

Mördaren har kallats psykopat och dömdes 2018 till livstids fängelse för bland annat mord. Han avtjänar sitt straff i Herstedvester Fængsel.

Den 18 december förra året reste Jenny Curpen, 39, till Köpenhamn. Dagen efter gifte hon sig med den livstidsdömde mördaren i samband med ett två timmar långt besök i fängelset.

Var rysk journalist

Jenny Curpen kommer från Moskva, men bor nu i den finska staden Salo där hon blev beviljad asyl efter att ha lämnat Ryssland 2012. Hon berättar för brittiska BBC att hon deltog i upplopp med vänsterextrema National Bolsheviks, och att hon greps av rysk polis innan hon flydde landet.

Till BBC säger hon också att hon har varit journalist. Curpen brukade skriva för den ryska oppositionssajten Grani.ru, som stängdes ned av staten, säger hon.

Nu är Jenny Curpen aktivist och konstnär, menar hon själv. 2018 startade hon konstprojektet ”This is not the Peter we knew”, som handlade om omgivningens reaktioner efter Peter Madsens mord.

Hösten 2018 tog hon personlig kontakt med den dömde mördaren då hon menar att hon behövde ”någon form av samarbete” med honom personligen, berättar hon för BBC.

Jenny Curpen beskriver sig själv som konstnär och aktivist. Foto: MINNA MÄÄTTÄNEN / LEHTIKUVA TT NYHETSBYRÅN

Slår tillbaka mot kommentarerna

Det tänkta konstsamarbetet ledde senare till att de två blev ett par. Den 8 januari meddelade de båda på Facebook att de hade gift sig.

”Jag kommenterar inget som rör mitt personliga liv. Jag kan bara bekräfta äktenskapet och att det inte har något att göra med mina konstprojekt”, skriver Jenny Curpen i en kommentar till Kvällsposten.

Jenny Curpen skrev den 12 januari ett öppet inlägg på Facebook där hon benämner människors reaktioner på äktenskapet som kraftiga. Hon skriver att hon tagit emot ”tusentals konstiga, korkade, absurda eller aggressiva kommentarer”.

”Jag älskar och respekterar min make, jag är stolt över honom och hans 49 år av hans professionella liv utom en enda dag som var och alltid kommer att förbli en tragedi. Min make begick ett hemskt brott och han är straffad för det”, skriver hon bland annat.

”Min make är ett av två offer av hans brott, och att överleva var ett straff i sig för honom.”

Kontakt med flera kvinnor

Under mordrättegången kom Peter Madsen med flera lögner om händelseförloppet. Bland annat hävdade han till en början att Kim Wall dog av en olycka på ubåten efter att ha fått en lucka i huvudet.

Senare erkände han att den förklaringen inte stämde, och att han i själva verket styckat kroppen och dumpat kroppen i Kögebukten.

Madsen fru skriver nu att hon inte kommer att komma med några ursäkter för sitt val av make.

Peter Madsen skilde sig från sin förra fru efter att han greps för mordet 2017. Sedan dess har han haft brevkontakt med flera kvinnor, och han inledde även en romantisk flört med en kvinnlig anställd på fängelset, enligt Ekstrabladet.

Jenny Curpens öppna inlägg på Facebook där hon vänder sig mot människor som har reagerat med ilska. Foto: Facebook/skärmdump / Skärmdump/Facebook

