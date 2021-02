IS-kvinnan från Landskrona åtalas – tog sitt barn till Syrien

Rättegången mot den 31-åriga kvinnan inleds den 15 februari i Lunds tingsrätt. Då ställs två oförenliga versioner mot varandra.

Kvinnan har varit internationellt efterlyst sedan hon hösten 2014 lämnade Sverige med sitt äldsta barn. Kvinnans version är att hon som mycket ung hon blev lurad när hon sökte tröst hos religionen. Kvinnan hävdar att hon inte kunde fly från kalifatet när hon väl tagit sig dit. Raqqa var terrorsektens ”huvudstad” i Syrien. I förvaltningsrätten har den 31-åriga kvinnan uppgett att hennes resa dit var en del i hennes sökande efter Gud.

”Inga bevis”

IS-kvinnan anklagas av det kurdiska självstyret PYD för att ha lockat andra kvinnor till IS-fästet. I Raqqa hölls kvinnor från den yazidiska folkgruppen som slavar och våldtogs av IS-krigare. Invånarna levde under konstant övervakning och offentliga avrättningar genomfördes regelbundet. Det skedde bland annat genom halshuggning.

Men IS-kvinnans försvarare, advokat Lars Kruse, tycker att bevisningen mot kvinnan är tunn.

– Det har inte presenterats några som helst bevis för de påståenden som gjorts om delaktighet i IS, säger han.

Han har begärt att tingsrätten ska höra en expert. Den amerikanska läkaren och psykiatern Anne Speckhard ska vittna om kvinnans möjligheter att ta sig ur Syrien. Anne Speckhard är chef för ICSVE, The International Center for the Study of Violent Extremism. Hon har bland annat intervjuat 700 terrorister, enligt en intervju i Jerusalem Post.

”Lockad till Syrien”

Den 31-åriga kvinnan hade först åkt till Turkiet med sin son för att ha semester. Kvinnan har under en kortare tid bott i Landskrona efter skilsmässan. Pappan och mamman hade ett hastigt samtal innan hon försvann över den turkiska gränsen till Syrien. Den sista kontakten mellan dem var den 29 augusti 2014.

Kvinnans försvarare Lars Kruse hävdar att kvinnan blev lockad att resa till Syrien.

I förvaltningsrätten har kvinnan uppgett att hon inte ens talade arabiska och knappt någon engelska. Efter ankomsten till Raqqa ska hon ha blivit fråntagen sin mobiltelefon.

– Min klient är en ung svensk muslimsk kvinna som sökte tröst i Gud under en livskris och blev lockad att resa till Syrien, säger han och fortsätter:

– Hon har mot alla odds lyckats fly från ett kurdiskt fångläger med tre små barn och ta sig till vad hon trodde var tryggheten i Sverige. I stället blev hon berövad sin frihet på nytt, säger Lars Kruse.

Misstänks för krigsbrott

Kvinnan och hennes nya make ska 2017 ha blivit gripna av PKK, enligt kvinnan. De fördes till ett fångläger i Syrien där det yngsta barnet föddes.

Den 30 november förra året landade hon på Arlanda och hade med sig tre barn. Det äldsta har hunnit bli nio år. De två andra barnen är två och tre år. Det yngsta barnet är fött i ett fångläger. Det är oklart var kvinnans make tagit vägen.

Redan en månad innan ankomsten till Sverige fick individ- och familjenämnden i Landskrona information om kvinnan och barnen av Säkerhetspolisen. Samtidigt inleddes en ny förundersökning mot kvinnan i Sverige. Hon misstänks för krigsbrott. Exakt på vilket sätt är än så länge oklart.

Det äldsta barnet är återförenat med pappan. De två yngsta har tvångsomhändertagits. Barnen beskrivs som fysiskt välnärda med god tandstatus och väluppfostrade av individ- och familjenämnden i Landskrona. Barnens ombud, advokaten Ulrika Rogland, har dock oroats av att de bland annat ska ha använt vapen som leksaker.

Det framgår av beslutet från förvaltningsrätten, när de två yngsta barnen tvångsomhändertogs, att barnen lekt med med vapen.