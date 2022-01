Husrannsakan avslöjade pedofil: ”Skäms oerhört”

I slutet av 2019 upptäckte organisationen National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, att en svensk IP-adress laddat ner dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och sedan delat övergreppsmaterialet via Snapchat.

IP-adressen tillhörde en 30-årig man i Sydsverige. Kort efter att polisen underrättats knackade polisen på hos 30-åringens mamma där han bodde.

Mannen ska ha varit hjälpsam vid husrannsakan av hans rum, men bett att få genomföra förhör på polisstationen – eftersom han inte ville att mamman skulle höra.

I mannens dator och hårddisk hittades senare stora mängder barnpornografiskt material – nästan 1 500 filer, varav 500 var filmer med en speltid på över 18 timmar. Nästan 600 av filerna bedöms som särskilt hänsynslösa, och av dessa var 200 filmer med 11 timmars speltid.

”Skäms”

Mannen erkände omgående för polis att han har haft barnpornografiskt innehåll på sin dator och i vissa fall skickat materialet vidare.

Han berättar att han har pedofilidrag och att han ”går i gång på att titta på bilder och filmer med unga flickor och pojkar”. Mannen uppger att han inte har ett intresse av unga flickor och pojkar i verkligheten och att han aldrig skulle kunna ”ge sig på” barn.

Han säger också att han ”skäms oerhört för sin läggning” och att han inte ser sitt beteende som normalt.

– Det är som att det finns två sidor av mig, en vanlig och en äcklig, säger han.

Han ska enligt egna uppgifter ha konsumerat barnpornografi i ett och ett halvt år innan han avslöjades.

Nu åtalas mannen i Hässleholms tingsrätt för grovt barnpornografibrott.

