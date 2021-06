Region syd har varit inkopplat i Operation Trojan Shield sedan i september i fjol.

I tre av fem polisområden i region Syd har det gjorts gripanden. Och inte bara i storstäderna och inte bara under tisdagen.

– Vi har av olika skäl frihetsberövat tidigare också, men jag kan i nuläget inte förklara riktigt varför, säger Mats Karlsson, chef för underrättelseenheten hos polisen i Region syd.

I Sverige som helhet har polisen gjort gripanden tidigare och då med förklaringen att man fått kännedom om att till exempel mord planeras, uppgav Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseenheten Noa under tisdagen.

– I nuläget har vi valt att inte berätta var dessa mord har stoppas någonstans. Jag kan inte berätta om det gjorts i Region syd. Men när vi får material så äventyrar vi inte människors liv, säger Mats Karlsson.

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseenheten Noa, presenterade Operation Trojan Shield i Sverige under tisdagen.

Halvt ton narkotika

De 25-30 personer som frihetsberövas i Sydsverige misstänks för grova brott. Vapen, våld och penningtvätt. Men det som sticker ut i syd är narkotikabrotten.

– Det som är genomgående för region syd är att det är väldigt fokus på narkotika, av olika allvarlighetsgrad. Vi har stora mängder narkotika i beslag, vi pratar om ett halvt ton.

– Det är blandade preparat. Det är mer pulver än vad det brukar vara.

Det förvånar inte Mats Karlsson.

– Det flödar in narkotika i en skala som vi aldrig har trott.

Tongivande personer gripna

Operation Trojan Shield är ett tungt slag mot den organiserade brottsligheten i Sydsverige, menar Mats Karlsson.

– Bland dessa 25-30 är det ett antal som är väldigt tongivande som kommer att påverka en konstellations förmåga att bedriva sin verksamhet. Alla är inte tongivande men procentsatsen är mycket högre än vad vi brukar få till.

De kriminella har förvisso en förmåga att anpassa sig efter omständigheterna, menar Mats Karlsson, men han lyfter fram att de kriminella nu fått ett slag till efter Encrochat – ett slag som träffat tongivande personer.

Mats Karlsson vill inte bekräfta om de fem svenskar som gripits i Sverige har någon koppling till Sydsverige.

– Vi har aktörer från Sydsverige som är väldigt aktiva i Spanien. Men än så länge kan jag inte berätta om vi har individer som sitter där nere som är från syd.

Nu kommer polisen och sedan åklagare att arbeta vidare med det digra material som finns hos amerikanska myndigheter.

Under onsdagen fortsatte även polisen arbete i fält, med bland annat ytterligare gripanden. Ett växlingskontor i centrala Malmö var under stora delar av dagen, men Mats Karlsson vill inte gå in på om det är kopplat till Trojan Shield.

Ett växlingskontor var under stora delar av onsdagen avspärrat. Polisen vill inte bekräfta att tillslaget är kopplat till Operation Trojan Shield.

– Det kan jag inte gå in på. Men jag kan säga oavsett, växlingskontor generellt är av stort intresse för polisen och andra myndigheter.

Har kritiserats

Operation Trojan Shield är en enorm framgång för svensk polis. Men operationen har fått kritik för att den åsidosätter svenska regler kring individens integritet.

Mats Karlsson menar att insatser av typen Trojan Shield är nödvändiga, även om de ska genomföras på lagligt och kontrollerat sätt.

– Vi sticker ut i Sverige, procentuellt som är det för många svenska medborgare i dessa krypterade tjänster.

– Min uppfattning är att vi har negligerat ett problem i Sverige. Vi har problem med en kriminalitet som vi som samhälle inte vill låtsas om.

Det finns flera orsaker till det, menar Mats Karlsson. Utanförskap och ekonomisk ojämnlikhet. Men synen i Sverige på integritet och vikten av att säkerställa det har fått gått före att vi ska ha ett tryggt samhälle, menar han.

– Inse fakta. Sverige har en överetablering av grova kriminell sett till antal medborgare. Vi kan inte sjunga ”We shall overcome” och tro att det löser allt. Vi har ett reellt problem, ett större problem än vi velat erkänna, säger Mats Karlsson.

