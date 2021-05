Mattias Borg försvann utan varken ytterkläder eller skor natten till den 5 december i fjol, och fallet har fått stor medial uppmärksamhet.

En stor sökinsats med hundar, drönare, helikopter och frivilliga drog i gång och i samband med det hittades en strumpa som tros ha tillhört pojken.

Alla försök att hitta några andra spår efter honom har dock varit förgäves.

Har kallat in dykare

Men sent under onsdagen fick polisen information om ett föremål på botten i ån Lagan. Privatpersoner hade tagit bilder med en undervattensdrönare och polisen tyckte det var så intressant att de har kallat på dykare från kustbevakningen. Under torsdagen har extradykningar inletts.

Enligt Robert Loeffel, presstalesperson för polisen, kan man inte säga vad det är och därför behövs det dykare för att se vad det rör sig om. Men han är tydlig med en sak.

– Det är ingen kropp som syns på de bilderna som vi har fått till oss, säger han till Smålandsposten.

Strump kopplas till Mattias

Det visade sig nyligen att en strumpa som hittades under sökinsatsen längs ån Lagan i december kan kopplas till 17-åriga Mattias.

Det har framkommit sedan Mattias mamma Erika Borg på egen hand låtit DNA-testa strumpan, eftersom polisen valde, trots mammans vädjanden, att inte göra det.

Erika Borg hade då flera gånger visat frustration över att polisen inte DNA-testat strumpan.

– Man har hittat en strumpa som polisen vägrar skicka på analys. Varför? Jag fortsätter göra allt jag kan för att den ska bli analyserad, sa hon i slutet av mars.

Robert Loeffel har förklarat polisens agerande med att det inte finns någon misstanke om brott i samband med Mattias försvinnande.

