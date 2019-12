Flamurs liv i London innan han mördades på julafton

Det var sent på julaftonskvällen som den tidigare Malmöbon Flamur Beqiri, 36, mördades på öppen gata i London. Han sköts till döds av en ensam gärningsman – enligt vittnen med uppemot tio skott – utanför sin lägenhet på exklusiva Battersea Church Road.

Det skedde mitt framför svenskens fru och barn.

Den brittiska polisen utreder om mordet kan vara en hämndattack, och om det har någon koppling till kriminella nätverk i Sverige.

Flamur Beqiri från Malmö sköts på öppen gata i London på julafton. Grannar ryckte ut men lyckades inte rädda hans liv. Foto: Polisen

– Vi misstänker att han kan ha varit inblandad i viss kriminalitet i Sverige, och vi är i kontakt med den svenska polisen för att försöka ta reda på vad för incidenter som kan ha lett fram till att någon sökt hämnd i Storbritannien, har kriminalinspektör Jamie Stevenson vid den brittiska polisen tidigare sagt.

Enligt källor till Kvällsposten kan mordet kopplas till kriminella nätverk i Sverige.

Lämnade Malmö för London

Flamur Beqiri – som även kallades Alex – växte upp i Malmö, men valde att lämna staden och Sverige för Storbritannien för ett antal år sen.

Han var verksam inom musikindustrin. Redan när han bodde i Sverige startade han egna företag som sysslade med musik. Det gjorde han även i London där han drev skivbolaget 20/20 Records med i huvudsak mindre, svenska musiker.

Uppgifter till Kvällsposten gör gällande att Beqiri dödshotades när han bodde i Malmö, och därför tvingades flytta.

Flamur Beqiri träffade frun på nätet

I Storbritannien byggde han upp ett nytt liv.

– Alex kom till Storbritannien, blev kär och försökte lägga sitt liv i Malmö bakom sig, säger en person till The Sun.

Flamur Beqiri och hans fru möttes via Facebook och var först vänner. De blev dock ett par och i oktober i fjol gifte de sig under en påkostad ceremoni i Cernobbio vid Comosjön i Italien.

Blommor har lagts i närheten av platsen där Flamur Beqiri mördades. Foto: Tomas Kvarnkullen

Gäster från hela världen flögs till Italien för bröllopet. Makarna Beqiri betalade också för boendet på det femstjärniga hotellet Grand Hotel Imperiale.

The Sun skriver att bröllopet gick på hundratusentals pund.

Bilder, som ett bröllopsmagasin har publicerat på sin hemsida, visar bland annat hur paret kysser varandra intill en tre våningar hög bröllopstårta med fyrverkerier i bakgrunden. I en artikel som har publicerats tillsammans med bilderna berättar hustrun:

– När vi först träffade varandra tror jag inte att vi tänkte ”wow, det här är min make/fru”, men det var alltid något speciellt med bandet mellan oss.

Systern Misse känd från reality-tv

Hon som skulle komma att bli Flamur Beqiris hustru blev också nära vän med Beqiris syster: Misse Beqiri, 29.

Hon är en känd influencer, tv-profil och modell, som bland annat har medverkat i realityserien ”The Real Housewives of Cheshire”. Hon var tidigare gift med den danske Helsingsborgs-målvakten Anders Lindegaard, tidigare i Manchester United. Nu är Misse Beqiri förlovad med realitystjärnan Jake Hall, känd från tv-serien ”The Only Way Is Essex”.

Hon var en av de självklara gästerna på bröllopet i Italien. Efter vigseln lade hon upp en film på Instagram, där hon har 244 000 följare, och skrev:

”Magisk kärlek. Grattis till min bästa vän och min bror. Jag älskar er båda till månen och tillbaka. En sann kärlekshistoria.”

Renoverade lägenhet i lyxigt kvarter

Samtidigt som makarna Beqiri planerade sitt italienska bröllop var de i full gång med att renovera sin nya bostad i London.

Enligt brittisk polis hade Flamur Beqiri bott i London i fyra-fem år när han på julaftonskvällen blev brutalt ihjälskjuten. Foto: Tomas Kvarnkullen Flamur Beqiri mördades utanför sitt hem i London. Foto: Tomas Kvarnkullen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Enligt The Telegraph köpte de i september 2017 en lägenhet på Battersea Church Road i sydvästra London för 1,7 miljoner pund – drygt 20 miljoner kronor. Grannar har berättat hur de flyttade in under 2018 och genomförde ”omfattande” renoveringar.

Bostaden ligger i ett exklusivt område. Det tar cirka åtta minuter att gå från gatan till den skola som prins William och Kate valt ut till barnen prins George och prinsessan Charlotte.

Familjen: ”Är i chock”

Familjen har gett en kommentar om känslorna efter mordet i ett kort uttalande via brittisk polis:

– Vi tackar alla för er omtanke och era kondoleanser. Vår familj är i chock och sörjer. Att drabbas av så mycket sorg vid den här tiden på året är hjärtekrossande.

Vidare önskar de att få sörja i fred.

