När den 25 minuter och 36 sekunder långa videoinspelningen startar befinner sig 15-åringen vid fotbollsplanerna utanför skolan i Eslöv. Enligt åklagaren är det samma person som i fredags åtalades för bland annat mordförsök och olaga hot som filmar och som syns på filmerna.

Efter ett par minuter syns 15-åringen, klädd i skyddsväst. På hans hemmagjorda uniform finns märken med den svenska flaggan fastsatt på båda ärmarna. 15-åringen bär en silverlänk runt halsen och för sitt ansikte har pojken en skidmask med skelettmönster och han bär handskar med skelettmöster.

Pojken klädde sig i stridsväst och beväpnade sig med knivar och ett pistolliknande föremål. Foto: Polisen

Direktsände attacken

Han valde att direktsända hela händelseförloppet via livestreamingtjänsten Twitch, vilket nu har kommit att bli en central bevisning av hur attacken gick till. Utredarna har genom videomaterialet kunnat se hur 15-åringen 6 minuter och 15 sekunder in i filmen rör sig mot skolan. Och efter drygt åtta minuter går han in i skolan, till skolans kafé.

I filmen spelar den tyska marschsången ”Grün ist unsere fallschirm”. Samma låt spelas upp i en videofilm som visar moské-skjutningen i Christchurch 2019, något som efteråt har hittats i 15-åringens dator.

På väg in på skolan lyssnade pojken på tysk marschmusik och visade en kniv för kameran. Foto: Polisen

I ett hörn står flera elever som just inlett sin skoldag. Han går förbi en elev och möter direkt en manlig lärare i 40-årsåldern som kommenterar pojkens klädsel.

”Du har full mundering här”, säger läraren, vilket hörs på videoklippet.

Sedan utbryter kaos.

Pratade med skadade läraren

Sju sekunder senare ligger läraren på marken och tar sig för magen där han, enligt åklagaren, blivit knivhuggen av 15-åringen.

Av filmen framgår att det blir en konfrontation och plötsligt skriker läraren av smärta.

På filmen ses hur pojken rör sig i skolans kafé. Foto: Polisen

”Vad är det som händer?”, skriker en elev. ”Jag ringer fucking polisen”, skriker en annan.

Gärningspersonen fortsätter sedan sin väg in i skolan. Han river ner blomkrukor och sprutar ut en flaska handsprit på golvet.

”Fan vad lång tid det tar för polisen att komma. Tycker du inte?”, säger 15-åringen till den svårt skadade läraren som ligger orörlig på golvet.

Vid ett tillfälle stannar han till vid en anslagstavla och konstaterar:

”Fan redan andra skolan och jag har redan fucking dödat”

Sedan sätter gärningspersonen i gång brandlarmet.

På filmen syns hur pojken stannar till vid en anslagstavla. ”Fan redan andra skolan och jag har redan fucking dödat”, utbrister pojken. Foto: Polisen Elever och lärare tog skydd i klassrummen. Några av dem syns på filmen när de flyr från gärningsmannen. Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hotade polis till livet

Elever och lärare har vid det laget tagit skydd inne i klassrummen. När 15-åringen efter drygt 15 minuter går ut från skolan möter han några elever som klättrar ut genom skolans fönster.

Samtidigt som han riktar pistolen mot eleverna går han emot dessa, gärningspersonen har även kniven uppe. 15-åringen skriker åt eleverna att gå tillbaka in i skolan.

”Vi ses i helvetet!”, säger 15-åringen till eleverna.

Efter 16 minuter och 20 sekunder lyssnar gärningspersonen på Queens ”Don't Stop Me Now”. Samtidigt visar filmen hur 15-åringen konfronteras av en polis med draget vapen. Polisen beordrar 15-åringen att lägga sig ner på marken.

”Skjut mig, skjut mig. Annars skjuter jag dig”, svarar 15-åringen.

Polisen avlossar ett varningsskott. Fler poliser ansluter och de lyckas tvinga ner 15-åringen på marken och sätta på honom handfängsel.

Pojken har tidigare erkänt grov misshandel men förnekat försök till mord.

LÄS MER: Hotade med skolmassaker

LÄS MER: Film visar hur polis skjuter knivmannen

TV: Polisen efter skolattacken: Många elever är skärrade