Den 24 november 2011 kom mördaren in via en bakväg till taxikontoret på Volframgatan i Malmö via en bakväg och gick till chefsrummet. Där stod 31-årige Alex Ghara som några dagar tidigare gjort upp en affär med en av taxibolagets delägare.

Alex Ghara betalade en handpenning på 25 000 kronor för att få en andel i bolaget.

Handpenningen och beslutet att ta över VD-stolen ledde sannolikt till hans död.

Kriminalkommissarie Bo Lundqvist på dåvarande länskriminalen i Skåne fick ansvaret för utredningen när larmet kom. Han minns fortfarande att sammanhang och tänkbara förklaringar blev uppenbara nästan direkt.

Kriminalkommissarie Bo Lundqvist ledde utredningen av mordet på Alex Ghara Mohammadi. Foto: TOMAS LEPRINCE

– Redan när vi är där får vi informationer som tydligt indikerar vad det handlar om. Det har i den förundersökningen inte funnits några andra rimliga kandidater på gärningsmän, säger Bo Lundqvist.

Ett namn dyker tidigt upp

Grunden är schism mellan två delägare. Tidigt dyker ett namn upp.

– Det finns inspelningar från möten där Saleh Hadris inblandning framgår tydligt och hans uppfattning om vem som bestämmer. Den andra sidan bemöter det med att ta dit Alex Ghara.

– Det tar inte lång tid efter att Alex Ghara satt sig i en stol i det rummet. Vi kan följa några telefonkedjor. Sedan hör vittnen skott, säger Bo Lundqvist.

Här inne på taxibolagets kontor på Volframsgatan i Malmö mördades Alex Ghara Mohammadi. Han hann vara där mindre än en timma. Foto: Polisen

Hadri åtalas senare för mordet – men frias. En släkting till Ghara svor på att hämnas.



Mordet på Alex Ghara blir början på det taxikrig som pågår i Malmö under sju år, fram till förmiddagen den 12 december 2018. Då blev Saleh Hadri, vars namn var så välbekant för polisen redan på morddagen, själv mördad. Det skedde utanför porten till hans hem på Södra Skolgatan i Malmö.

Men den 24 november 2011 levde både Alex Ghara Mohammadi och Saleh Hadri.

Offret var avlyssnad

Den var första dagen för Alex Ghara på taxikontoret.

Verksamheten gick ut på att vara en beställningscentral. Den kanske mest värdefulla tillgången var numret till centralen. Det var lätt att känna igen och hade på kort tid blivit ett eget varumärke.

Numret fick några år senare stor betydelse i taxikriget.

Alex Ghara Mohammadi var ledare för Brödraskapet Wolfpack i Malmö och anlitades av en av delaägana för taxibolaget. Foto: POLISEN / POLISEN

Alex Ghara Mohammadi var inte urtypen för en vd. Han hade blivit känd som ledare för det kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack. Han var precis som flera andra kring taxibolaget intressant för polisen, hans mobiltelefon var avlyssnad när han sköts.

Klockan 9.55 gick han in på taxibolagets kontor men hann inte vara där länge. Klockan 10.47 kom larmet och när första polispatrullen anlände mötte de en skärrad och chockad kvinna.

Klockan 11.20 konstaterade ambulanspersonal att Alex Ghara var död, något som var uppenbart redan vid första anblicken. Han var skjuten med en kula i tinningen.

I december 2018 utsattes Saleh Hadri för ett andra mordförsök. Den här gången hade han inte möjlighet att freda sig. Han dog på trottoaren utanför sin bostad vid Möllevången. Foto: FRITZ SCHIBLI / FZ WEBBFILM

Portade direktören från bolaget

En månad tidigare hade Saleh Hadri kommit till taxibolaget och meddelat att han numera var den nye chefen.

Det var med andra ord en högst märklig situation som rådde på bolaget när Alex Ghara kom dit och att även han kallade sig för chef.

Både Alex Ghara och Saleh Hadri hävdade att de övertagit andelar av de två tidigare delägarna.

Hade bolaget två chefer? Vem bestämde egentligen vad? Vad var det som höll på att hända?

Det undrade de taxichaufförer som anslutit sig till beställningscentralen. Varje gång de fick en körning genom centralen gick betalningen först till taxibolaget för att i ett senare skede skickas vidare till taxichaufförernas privata firmor.

Den som hade kontrollen över taxibolagets kassa hade med andra ord också kontrollen över deras förtjänster.

Direktören misstänktes för förskingring

Taxibolaget var vid den här tidpunkten värt ungefär 6-7 miljoner kronor och hade innan Ghara och Hadri kom in i bilden två delägare.

De två delägarna hade båda tillgång till taxibolagets intäkter - som var goda.

Men en bristande bokföring tillsammans med en skatterevision blev början till en konflikt mellan ägarna - och grundorsaken till taxikriget.

Skatterevisionen avslöjade falska fakturor, uttag av belopp som kunde misstänkas vara svarta pengar och rader av andra brister.

De två ägarna blev osams – den ene misstänkte den andre för att ha förskingrat pengar.



Alex Ghara Mohammadi var ledare för kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack i Malmö. Foto: POLISEN

Två tungt kriminella som chefer

Saleh Hadri, omtalad i Malmö som en hårdför person och tidigare ägare till ett växelkontor, erbjöd en av ägarna att ta över hans andel.

Hadri skulle se till att den kompanjon som misstänktes för att ha förskingrat skulle sättas ur spel.

Saleh Hadri tvingade också bort den för förskingring anklagade delägaren.

Direktören som sparkades ut blev i sin tur kontaktad av Alex Ghara som erbjöd sina tjänster. Priset var även nu en andel i taxibolaget.

Saleh Hadri mördades utanför sin port i december 2018. Han var den andre huvudperonen i taxikriget som mördades Foto: Kvällsposten

Det var så ledaren för Brödraskapet Wolfpack hamnade på taxibolagets kontor den 24 november 2011.

Nu fanns alltså två tungt kriminella män på var sin sida i ledningen för ett bolag där bara en kunde vara den som bestämde.

Och det slutade med att Alex Ghara mördades.

Saleh Hadri åtalades alltså för mordet på Ghara men friades efter att ett nyckelvittne ändrat sig.



Men Hadri blev efter den friande domen ändå direkt förpassad till ett fängelse - men i Holland efter en dom för narkotikabrott.

Under fängelsevistelsen i Holland fick Hadri över en halv miljon kronor från sin kompanjon - den delägare i taxibolaget han lierat sig med.

Kuppen mot kompanjonen

Men Saleh Hadri ville ha mer.



En viktig tillgång fanns nämligen kvar trots taxibolagets nu gått i konkurs: Telefonnumret som var – och fortfarande är – ett värdefullt varumärke.

När Hadri kom hem efter fängelsetiden i Holland tog han helt enkelt över det nya taxibolag som hans gamla kompanjon bildat. I det bolaget fanns just det telefonnumret som var så välkänt.



En ny taxistrid blossade upp.

Kompanjonen gjorde en polisanmälan i ett försök att få tillbaka bolaget från Hadri.

Dagen efter polisanmälan briserade en sprängladdning vid en villa i Malmö där en släkting till den utmanövrerade kompanjonen bodde.

”Malmös mest kriminella”

Ett dygn efter sprängningen greps Saleh Hadri och två andra män. Polismästare Stefan Sintéus skrev senare på Twitter om ett ”tillslag i går mot några av Malmös mest kriminella personer” .

Hadri fick senare frågor av polisen om konflikten med med sin före detta kompanjon. Hadri var oförstående.

– Det här ska, så att säja, skötas lagligt och ordentligt. Och efter advokaternas utforskning och undersökning så fick jag rätten på min sida, sade han.

Men om han ville lösa konflikter med advokater så ville inte andra göra det.

”Någon vill mörda mig”

En tisdagsmorgon i maj 2016, precis efter att Saleh Hadri ätit frukost och satt i sin bil, en grön Jaguar, i korsningen Södra Skolgatan och Möllevångsgatan i Malmö gick en man med snabba steg fram till bilen och sköt flera skott.

Bilen där Hadri sköts i maj 2016 Foto: Lars-Olof Strömberg

- Någon vill mörda mig, berättade Hadri - som överlevde attacken - för polisen.

I december 2018 besannades hans ord.

På förmiddagen när Saleh Hadri klev ut från sin bostad vid Möllevångstorget stod en man och väntade. Han sköt flera sköt mot Hadri som fick tag på gallret till en grill och lyckades freda sig. Men bara ett kort ögonblick.

Saleh Hadri avled på gatan.



Ingen är ännu dömd för det mordet och om det var en hämnd för mordet på Alex Ghara - eller har andra orsaker - är inte klarlagt.

Nu sattes till slut också punkt för taxikriget.



Resultatet var att de två första delägarna - som blev osams och därmed tog in Hadri och Ghara - fortsatte med affärer på varsitt håll.

De är vid liv - men Hadri och Ghara är döda.

Den delägare som anlitade Alex Ghara hävdar att han fortfarande lever under hot. Den andre delägaren - som en gång anlitade Saleh Hadri - förekommer fortfarande i taxibranschen, enligt uppgift till Kvällsposten.