Anställd på lekland stal 25 000 kronor

En man i medelåldern arbetade på ett Leos Lekland i Skåne under slutet av 2016. Under den tiden försvann pengar från dagskassan och pengar som skulle sättas in på banken.

Mannen misstänktes för händelserna och den sammanlagda summan som hade försvunnit var 122 638 kronor.

I förhör berättar mannen att han en kväll skulle stänga leklandet och blev konfronterad av tre män som hotade honom med kniv och krävde pengar.

Eftersom pengarna låg i ett kassaskåp kunde han inte hämta pengarna och de okända männen berättade då att de skulle komma dagen efter, enligt mannen.

Hotfullt men ”okej”

Om mannen inte hade pengarna redo skulle han bli dödad, hävdar han.

Nästföljande helg kom männen tillbaka och mannen gav dem en del av dagskassan. Männen fortsatte sedan komma vid 4-5 tillfällen och göra samma sak, enligt mannen.

Mannen menade att händelsen var hotfull men ändå ”okej”.

Han erkänner i förhör att han hade lånat pengar av personer som han inte borde ha låna pengar av och att det kan ha varit anledningen till att männen gav sig på honom.

Villkorlig dom

Till följd av att han tog ut pengarna till följd av en nödsituation så nekar mannen till brott.

Tingsrätten bedömer att endast 25 000 kronor av de 122 000 kronor som försvunnit går att härleda till mannen utom allt rimligt tvivel.

Därför döms mannen för förskringning vid fyra olika tillfällen och straffet blir villkorlig dom. Straffävrdet för gärningen motsvarar ett par månaders fängelse men eftersom mannen sedan tidigare är ostraffad så är påföljden rimlig, skriver tingsrätten i domen.

Han ska även betala 25 000 kronor i skadestånd till Leos Lekland.

