Två dagar innan julafton 2011 dömdes den då 46-årige familjefadern Marcel Lychau Hansen till livstids fängelse för sex våldtäkter och två mord.

När domen lästes upp i rätten nickade han åt sin familj innan han leddes ut ur salen.

– Där har du ditt svin. God jul, skrek pappan till ett av Amagermannens offer, en 17-årig flicka, när den dömde lämnade rätten.

Den så kallade Amagermannen begick sina brott mellan 1987 och 2010. Han kunde gripas efter att DNA säkrats från en brutal våldtäkt vid ett kolonilottsområde i Köpenhamn.

När spåret matchades med tidigare brott stod det klart för dansk polis att man hade med en seriemördare och våldtäktsman att göra.

De brott som Marcel Lychau Hansen dömdes för begicks under en lång tidsperiod – med stora mellanrum. I en ny dokumentärserie som sänds på Viaplay undersöker den danske journalisten, och före detta polisutredaren, Sebastian Richelsen Amagermannens eventuella koppling till flera olösta mord och våldtäkter i Köpenhamnsområdet under samma tid.

Aggressiv och våldsam

I dokumentären berättar flera av Marcel Lychau Hansens barndomsvänner att han tidigt stack ut. Temperamentsfull och våldsam. Flera elever i hans skola levde i skräck för den oberäknelige Marcel Lychau Hansen, som inte ens drog sig för att ge sig på vuxna män.

– De kom bara för att slåss. De valde ut några och började slå dem och så var det med det. Man kan säga att han var alfahannen i flocken, berättar en anonym bekant i dokumentären.

När Marcel Lychau Hansen växte upp ingick han i ett större gäng med unga från Västamager. För att finansiera sitt leverne gör Marcel Lychau Hansen inbrott – och det är i samband med ett av dessa inbrott som han 1987 misshandlar en 73-årig kvinna i Valby till döds. Ett mord han dömdes för först 2011.

Men med åren slog sig Marcel Lychau Hansen till ro och bildade familj. Den före detta fotbollstalangen blev en populär fotbollstränare för ungdomslagen i området.

Men levde Amagermannen ett lugnt familjeliv under åren med familjen?

18-årige Stine Geisler mördades i en källare i Köpenhamn 1990. Amagermannen fanns enligt vittnesuppgifter i området vid tiden för mordet, enligt uppgifter i den nya dokumentärserien.

Dödades med 28 hugg

Sommaren 1990 ser två unga män den 28-åriga Anette Just Olesen gå in i trapphuset vid sin lägenhet på Amager. Strax därpå ser de två en man springa in i trapphuset och de hör hur bråk uppstår innan de två ser den okände mannen lämna trappen springandes.

Anette Just Olesen huggs till döds med 28 knivhugg. Mordet har aldrig klarats upp. Men enligt uppgifter som presenteras i dokumentärserien fanns en koppling mellan Anette Just Olesen och Amagermannen Marcel Lychau Hansen. De två ska ha träffats bara veckor före mordet, på en liten ö som Anette Just Olesen besökte för att delta på en kvinnofestival.

Även vad gäller mordet på den 18-årige Stine Geisler finns en koppling till Amagermannen. Stine Geisler mördades i källaren vid sin lägenhet 1990.

Trots att över 3 500 personer hörts i utredningen är mordet ouppklarat. I dokumentären framkommer uppgifter om att Marcel Lychau Hansen fanns i området den aktuella natten, och att han försvann under några timmar.

På Stine Geisler kropp fanns en symbol inristad, bokstäverna V och A, en symbol som användes av folk från Västamager när Marcel Lychau Hansen var ung.

Vittnar om våldtäkt

Under arbetet med dokumentären har flera kvinnor hört av sig till journalisten Sebastian Richelsen och berättat att de utsatts för brutala sexuella övergrepp, där de misstänker att Amagermannen var förövaren.

– Bilderna på honom som fotbollstränare, det skulle gott kunna vara han. Ansiktsdragen, längden och färgen på håret och ögonen, berättar en kvinna i dokumentären. Kvinnan utsattes år 1997 för en brutal våldtäkt av en gärningsman hon misstänker var Amagermannen.

Enligt dokumentärserien har de bevis som förs fram i serien nu lämnats över till Köpenhamnspolisen. Bevisen har även presenterats för Marcel Lychau Hansen som har avböjt att kommentera uppgifterna.