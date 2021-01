Åklagarnas kritik mot säkerheten i rättssalen

Den uppfattningen delar inte de åklagare och andra som intervjuats till en skrivelse som chefen för åklagarkammaren i Helsingborg, Aleksander Cronenberg, skickade i september förra året till Ylva Norling Jönsson.

I skrivelsen står bland annat att åklagarna men också andra som intervjuats av Åklagarmyndighetens säkerhetsenhet anser att ”ordningen i rättssalen i Helsingborg upplevts obefintlig och under all kritik”. Tingsrätten kritiseras också för att ”tappat kontrollen i de allmänna utrymmena” under tiden som rättegången pågick.

Tolv män var åtalade för grovt narkotikabrott och en för synnerligen grovt narkotikabrott. De två åklagaren hävdade att männen ingick i ett nätverk i stadsdelen Drottninghög och sålde narkotika. Rättegången inleddes i februari 2019 och avslutades ett år senare.

Kränktes utanför tingsrätten

Det som lagmannen fick läsa handlade om händelser i rättssalen, men också utanför rättssalen och även utanför tingsrätten. Vid två tillfällen ska bland annat de kvinnliga åklagarna ha kallats för ”hora” av personer utanför tingsrätten.

– Ingen ska behöva bli utsatt för något sådant. Det är en allvarlig händelse som beskrivs men det hände tydligen utanför tingsrätten och då faller det inte under domstolens ansvar, säger Ylva Norling Jönsson, lagman och chef för Helsingborgs tingsrätt.

Åklagarna ska också utsatts för provocerande närmande genom av personer som kopplas till de misstänkta gick så nära åklagarna att de nästan trampat dem på tårna, enligt skrivelsen. Personer som i skrivelsen utpekas som gängkriminella ska också ha hotat målsäganden i andra rättegångar. Vid ett tillfälle ska en åtalad ha dragit med fingret över halsen när ett vittne hördes under rättegången.

Gick inte att bevisa

– Rättens ordförande fick höra att en anonym person sagt att det skulle hänt. Hon frågade den andra domaren, nämndemännen, åklagarna och ordningsvakter men ingen hade sett det och hon kunde därför inte agera. Något sådant är naturligtvis inte tillåtet, säger Ylva Norling Jönsson.

Åklagarna får inte heller medhåll i sin kritik från en av de advokater som försvarade en av de tolv åtalade.

– Ordningen i rättssalen har varit helt tillfredsställande. Där har tingsrätten skött den ordningen bra, anser brottmålsadvokaten Stefan Rosell.

När domen kom i juli förra året underkände domstolen åklagarnas bevisning. Bara en person dömdes för grovt narkotikabrott och resten dömdes för narkotikabrott av normalgraden.

Mikael Svensson, säkerhetschef vid Åklagarmyndigheten uppger att det är första gången som hans enhet sammanställt en skrivelse av det här slaget.

Har det skett en försämring av säkerheten och ordningen i rättssalar under senaste åren?

– Det har skett en förändring som vi kan uppmärksamma. Det är en lite tuffare attityd i vissa mål där man inte har någon respekt för rättsväsendet eller för myndighetsutövning över huvudtaget, säger Mikael Svensson.

