Enligt de ursprungliga misstankarna skulle den brottsmisstänkte advokaten vid två tillfällen ha planerat eller försökt förmå någon att utföra ett mord.

Den som enligt åtalet pekades ut som målet för attacken var en yngre man som flyttat in i exhustruns bostad och inlett ett kärleksförhållande med kvinnan.

I meddelande efter meddelande som skickades mellan exmaken och en 46-årig man bosatt på en liten ort i Västernorrland framgick det enligt åklagaren att duon planerade att mörda.

”Finish him”

I en sms-tråd stod tydligt och klart: ”Finish him”.

Enligt polisutredningen framgick det att brottmålsadvokaten tidvis även ville ha exhustrun ur vägen.

”I want her dead. She is the root to all shit”, skrev exmaken i ett meddelande.

Bland meddelandena fanns även trådarna med alla de hotfulla utfästelserna.

– Fruktansvärt obehagligt att läsa, säger exhustrun i ett polisförhör. Jag visste han kunde uttrycka hat och bitterhet, man jag trodde aldrig han skulle agera så.

Kvinnan kände sig livrädd och gick till polisen med telefonen. En tid senare greps advokaten i sin bostad. Den 46-årige mannen greps också, men släpptes senare, fortfarande misstänkt för brott.

I rättssalen förnekade brottmålsadvokaten helt brott. De aktuella meddelandena förklarade han med att det varit rena fantasier och i själva verket varit ett slags terapi över det spruckna äktenskapet.

Krävde sex års fängelse

Konversationen som advokaten medger att han deltagit i räcker dock inte för en fällande dom för stämpling till mord. Både advokaten och den medåtalade frias.

– För straffbarhet för stämpling krävs också att faran för att brottet fullbordas inte är ringa. Det finns ingen bevisning som motsäger den medtilltalades uppgifter att han inte har gjort något mer än att delta i konversationen och att han aldrig har haft för avsikt att gå vidare, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl, i ett pressmeddelande.

– Eftersom allt som i den här delen läggs advokaten till last har gått via den medtilltalade har det inte funnits någon fara för att brottet fullbordas. Det åtalet ska därför ogillas mot de båda tilltalade, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Utöver stämpling till mord åtalades advokaten för misshandel av sin egen minderårige son, något han också frias för.

Däremot döms han till fyra månaders fängelse för vållande till kroppsskada, grovt rattfylleri samt vissa andra trafikbrott.

FLER NYHETER: Mohsen, 17, namngav mördaren med sina sista ord