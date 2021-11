27-åringen letade efter Elin – misstänks ha mördat henne

Elin Klinteberg, 18, anmäldes försvunnen under natten till den 30 mars. Hon hade då lämnat en väns bostad.

Enligt vad Elin berättat innan hon gick var att hon skulle promenera hem. Dagen därpå gick polisen ut med en efterlysning av Elin:

”Kvinnan är cirka 160 centimeter lång, har brunsvart hår och glasögon. Vid tiden för försvinnandet var hon troligtvis klädd i ett par mönstrade byxor, svart jacka, svarta sneakers med vita detaljer och en T-shirt med Musse Pigg på.”

Delade efterlysning

Flera engagerade sig i försvinnandet och vänner och bekanta i Höör sökte under över ett dygn efter Elin.

En av dem som hjälpte till var den nu mordmisstänkte 27-åringen som delade en efterlysning av Elin på Facebook. Och själv hjälpte till att leta.

Enligt uppgifter till Kvällsposten ska 27-åringen under natten innan hon hittades ha berättat för andra som letade att han behövde avbryta sökandet då han var trött och behövde sova. När vänner sedan knackade på hans bostad under natten släppte 27-åringens familj inte in dem i huset, enligt uppgifter.

Klockan 08.55 den 31 mars greps 27-åringen som misstänkt för människorov. Klockan 11.02 rubricerades misstankarna om till mord.

Gick promenader

27-åringen erkände relativt omgående att han dödat Elin, men han har förnekat mord.

– Den anhållne mannen har medgivit att han har berövat kvinnan livet. Han menar att hans avsikt inte var att döda henne och förnekar därför gärningen, har kammaråklagare Kristoffer Nordström tidigare berättat.

Enligt vad flera personer berättat för Kvällsposten var Elin Klinteberg och 27-åringen bekanta. De hade setts tillsammans flera gången under tiden före hennes död, bland annat när de var ute och promenerade.

Enligt en preliminär bedömning av 27-åringens psykiska status framkom ingenting som gör att psykisk störning kan misstänkas. Experterna förordade dock att en mer utförlig undersökning genomförs, där 27-åringen kan observeras under längre tid.

