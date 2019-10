Darknet är en marknadsplats för illegala varor som narkotika och vapen på internet och nås med hjälp med en krypterad tjänst. Där misstänks 22-åringen ha sålt under täcknamn till missbrukare över hela Sverige. Polisen upptäckte att han enbart under en månads tid tagit emot betalningar i den virtuella valutan bitcoin till ett värde av 296 790 svenska kronor. Under några få månader misstänks han ha sålt 7 kilo cannabis på darknet.

I förhören har 22-åringen valt att inte kommentera uppgifterna om försäljningarna.

Han tog emot beställningar och skickade sedan cannabis och annan narkotika med vanlig post. Han använde sig både av en krypterad meddelandetjänst och falska namn. 22-åringen gömde bland annat narkotika i en källare i huset i Malmö där han bodde hos sin mamma.

Umgicks med fel person

Han hade kanske kunnat undgå upptäckt om han inte umgåtts med en 28-årig man som nyligen åtalats. 28-åringen har varit föremål för intensiva spaningar av Malmöpolisen som misstänkt för inblandning i flera sprängningar i Malmö. 22-åringen blev fotograferad av spanare i januari i år bland annat när han köpte smörgåsar på Subway i Malmö tillsammans med 28-åringen.

Eftersom 22-åringen umgicks med honom blev han också intressant för polisen. I mars i år gjordes husrannsakan hos 22-åringen. Då uppdagades hans knarkförsäljning på darknet. Polis hade redan i augusti förra året hittad en av hans knarkgömmor men inte kunnat spåra den till honom.

Stanken i källaren

En granne hade kontaktade en polispatrull i slutet av augusti förra året och klagat över att det stank av cannabis i källaren. Två poliser gick ner i källaren och ganska snart hände något. En polis beskriver i ett PM:

”Då vi kommer till ett ställe där korridoren kröker sig känner jag den karaktäristiska cannabisdoften.”

Efter lite letande hittade de cannabis i en ventilationstrumma som kammaråklagare Pia Björnsson anser ha varit en av 22-åringens gömmor.

I 22-åringens bostad fanns cirka 1,5 kilo cannabis, 764 narkotikaklassade tabletter. Kammaråklagare Pia Björnsson menar att 22-åringen haft knarkförsäljning som yrke.

Förutom 22-åringen åtalas åtta personer som köpt narkotika av honom på hans hemsida på darknet. I 22-åringens mobiltelefon hittade man också en bild på en av köpares namn, adress och det spår-id på paketet som skickats från en livsmedelsbutik i Malmö.

Polisen har kunnat spåra dem trots att 22-åringen varit noga med att använda falska namn när han beställt taxi för att lämna paket till Postnord.

Köparna har funnits i bland annat Ludvika, Helsingborg, Östersund, Göteborg, Avesta, Luleå och Jönköping.

