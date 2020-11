Kraftigare smittspridning i Sverige än i Danmark

Under tisdagen presenterade regeringen nya coronaåtgärder på grund av den kraftigt ökande smittspridningen i Sverige. Lokala restriktioner infördes för ytterligare tre regioner och sittande sällskap på restauranger begränsades till åtta personer.

– Läget är mycket allvarligt. Allt fler intensivvårdplatser används för att vårda covidpatienter, konstaterade statsminister Stefan Löfven.

– Den respit vi fick i somras, den är över.

Smittspridningen har under den senaste tiden ökat dramatiskt i Sverige, inte minst i jämförelse med Danmark.

Från början av september till mitten av oktober hade Danmark en större smittspridning sett till antalet fall per miljonen invånare. Därefter följde Sverige och Danmark varandra i en brant ökning fram till slutet av oktober då Sverige fått en dramatisk ökning samtidigt som smittan avtagit i Danmark.

Den 3 november hade Sverige 263,19 nya bekräftade fall per miljonen invånare vilket kan jämföras med Danmarks 168,43.

Detta enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

”Accelererar hej vilt”

I en artikel i bt.dk i helgen jämför Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner vid Köpenhamns universitet, smittspridningen i Danmark och Sverige.

– I Sverige accelererar det helt ju helt vilt nu, så jag väljer hellre att vara i Danmark. För även om det är många nya smittade om dagen så är det inte frågan om en stigning just nu.

På Folkhälsomyndighetens pressträff under tisdagen fick Anders Tegnell en fråga om hur han ser på alla som jobbpendlar mellan Sverige och Danmark och olika riktlinjer i de båda länderna.

– Jag tror inte det betyder så väldigt mycket, vi har sett att smittspridningen är lokaliserad mycket till arbetsplatser platser och hemmen och där skiljer sig inte tankarna jättemycket. Det är viktigt att jobba hemifrån om man kan.

