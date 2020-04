En kraftig brand rasar i en förskola vid Vallås i Halmstad.

Räddningstjänsten larmades vid 05-tiden och man kunde snabbt konstatera att att förskolan inte gick att rädda.

– Det har brunnit rejält, men är under kontroll nu. Men byggnaden kommer inte att gå att rädda. Vi kommer låta det brinna ut under kontrollerade former, säger Peter Karlberg, inre befäl vid räddningstjänsten i Halmstad.