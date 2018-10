Kommunalrådets familj mitt i huliganattacken

Det var flera hundra svartklädda Landskrona-supportrar som tagit sig till Växjö under lördagen.

På programmet stod en livsviktig match för Landskrona i Superettan. För motståndet stod Östers IF på Myresjöhus Arena.

Men redan före matchstart uppstod problem i Växjös centrum.

Supportrarna ska ha dragit omkring på gatorna och följts av ett antal poliser. Det hela hindrade dem dock inte från att slänga så kallade bangers, kraftiga smällare, ifrån sig.

En av dem som hade otur och hamnade mitt i attacken var Växjös kommunalråd Anna Tenje, M.

"Jävla idioter"

Hon skriver själv på sitt Twitter-konto om upplevelsen:

" Vilka j-vla idioter till fotbollssupportrar som gästar Växjö i dag. Att kasta bengaler bland barn är synnerligen korkat. Ni förstörde vår dag på stan".

För den lokala nättidningen VXOnews utvecklar kommunalrådet händelsen ytterligare.

– Vi hamnade vid det gänget av så kallade fotbollssupportrar vid Båtmanstorget. De hade fyra poliser runt sig men började ändå slänga bangers mitt där på stan, säger hon.

Anna Tenje berättar vidare hur en av supportarna hamnade mellan hennes familj och en annan barnfamilj. Hon beskriver också hur en mamma med barnvagn fick springa.

– Alla var rädda och jag har faktiskt aldrig varit så rädd i Växjö, detta var obehagligt. Det small, brann och kom rök.

Fler skandaler

Ingen person ska ha gripits vid den aktuella händelsen.

Under själva matchen på Myresjöhus Arena uppstod sedan nya skandaler.

Andra halvlek hann knappt blåsas i gång innan spelarna fick lämna planen igen.

Efter bara nio sekunder kastade någon eller några personer i bortaklacken in ett knallskott som smällde i närheten av hemmalagets målvakt Robin Malmquist. Domaren Adam Ladebäck valde omedelbart att blåsa av matchen och kalla av spelarna från planen samtidigt som en mörk rök spreds från Landskronaklackens sektion.

Även under första halvlek tvingades domaren bryta matchen vid två tillfällen efter att bortaklacken tagit bollen och senare kastat in den under ett anfall.

Efter händelsen skickade polisen förstärkning till arenan. Man beslutade även att utrymme bortasektionen, vilket supportrarna i det längsta försökte sätta sig emot.

Önskade storförlust

Polisen upprättade efteråt en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot ordningslagen. Ingen person ska ha gripits i samband med händelsen.

Kommunalrådet Anna Tenje skriver på Twitter att hon önskar att Landskronasupportrarna förlorar stort mot Öster.

Hennes önskan blev uppfylld senare. Öster vann matchen med 5-0 och försatte Landskrona BoIS i en än mer prekär tabellsituation än tidigare.

Klubben kommer troligen även att få betala böter till fotbollförbundet efter supportrarnas agerande.

Det finns inga uppgifter om att någon skadats i samband med de olika händelserna.