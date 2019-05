Kolla, nu kan du köpa ett eget danspalats

Strax utanför Tomelilla i sydöstra Skåne ligger dansstället Tingvalla. Ända sedan 1939, då nöjespalatset fick sitt nuvarande namn har det flera gånger om året fyllts av dansande par, överförfriskade män, nyförälskade ungdomar och musikälskare av alla de slag.

Nu kan Tingvalla bli ditt. Om du har 6 miljoner över.

Philip Liedberg och Tobias Ekman har bestämt sig för att sälja. 2010 köpte de den 20 000 kvadratmeter stora byggnaden, de första åren fick förra ägaren driva vidare verksamheten men efter ett par år fungerade det inte längre.

– Så vi stod plötsligt med ett nöjespalats utan någon hyresgäst. Då vi tog tag i det själva. Men kruxet är att vi båda har mycket annat att stå i, och vi blir dessutom inte yngre, så vi testar att se om någon vill köpa det.

”Mamma, vad vill du ha att dricka?”

Första gången Philip Liedberg var på Tingvalla var under sin andra svensexa. Danspalatset är en stor del av många skåningars liv. Under åren har många stora stjärnor varit på besök. Under de senaste åren har artister som Måns Zelmerlöv, Amy Diamond och Darin uppträtt på scenen.

Vad är det bästa med Tingvalla?

– Det är blandningen av folk. Största målgruppen brukar vara 18 till 25 men vi har folk över 60 som också är här. Det är alltid roligt när man står i baren och hör ”mamma, vad vill du ha att dricka?”.

– Det bästa eventet är ”Spöknatta” i samband med halloween. Jättemycket folk och hälften klär ut sig. Det är superhäftigt.

Varför ska någon köpa Tingvalla då?

– Om jag varit 20 år yngre hade jag definitivt satt klorna i det här. Stället har verkligen jättepotential, det går att göra ännu mer med det.

Låter inte palatset gå i graven

Philip Liedberg berättar att Tingvalla under sina glansdagar körde ut luncher till 2000 personer varje dag. Det finns med andra ord ett stort kök och kyl- och frysrum.

– Jag tror inte man kan köra nattklubb i Tomelilla varje helg. Men olika arrangemang kan locka. Allt från dansband till rockkvällar och humorkvällar.

Vad hoppas du på för köpare?

– Jag vill att det ska komma någon seriös person som vill driva det vidare. Men är det ingen som nappar så kör vi vidare. Vi kommer absolut inte låta Tingvalla gå i graven.