I torsdags vårdades 630 patienter med covid-19 på sjukhus i Skåne. Det är den högsta siffra hittills.

Sedan dess har antalet minskat och trots en liten ökning från söndagen är siffran nere på 569 nu, det vill säga 61 mindre än när det var som mest.

Däremot är antalet som vårdas på intensiven ganska stabilt. Sedan den 3 januari har runt 60 personer vårdats på intensiven per dygn. Just nu 62 stycken.

Samtidigt rapporteras fortsatt många nya fall av covid-19, det senaste dygnet 750 nya bekräftade fall. Det genomsnittliga värdet för antalet nya fall per dygn utslaget på en sjudagarsperiod är också på väg upp igen efter en liten nergång i början av januari, just nu ligger det på 1374 nya fall per dygn.

Sjukhusen ställer om

För att klara av det stora vårdbehovet har de skånska sjukhusen fått ställa om flera avdelningar till covid-vård. Malmö och Lund har ställt om tio avdelningar vardera samtidigt som nya avdelningar också skapats, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

Arbetet med att identifiera nya lokaler som klarar kraven för covidvård fortsätter. Bland annat planeras kohortvård för 65 coronapatienter i en större lokal i det så kallade F-blocket i Lund.

– Vi är i en situation där vi måste titta på hur vi kan vårda många patienter på en yta som möjliggör ett mer effektivt arbetssätt, säger David Sparv, chefsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus, i pressmeddelandet.

