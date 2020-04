Summerburst, Peace and Love och Lollapalooza är alla exempel på musikfestivaler i Sverige som har ställts in. Festivaler som Sweden Rock och Way out west har ännu inte gett besked om hur det blir – så också Malmöfestivalen.

Förra årets festival hade 1,4 miljoner besökare och årets festival var tänkt att inledas den 7 augusti och pågå i åtta dagar. Det senaste beskedet från Malmö kommun var att man arbetar med en handlingsplan, en slags krisplanering med olika scenarier i beaktande.

– I dagsläget har vi inga planer på att ställa in Malmöfestivalen. Men vi är förberedda för olika scenarier, sa David Östberg, projektledare för Malmöfestivalen då.

På sin hemsida publicerade Malmöfestivalen under fredagen ett inlägg där de skriver att de fortfarande arbetar med festivalen med förhoppningen att festivalen kan äga rum. ”Om det blir några förändringar i vårt arbete kommer vi att informera om detta”, skriver de.

Nu höjs röster för att festivalen ska ställas in i år. Under lördagsförmiddagen har KB:s ägare Totte Lundgren publicerat ett upprop mot årets festival. I skrivandets stund har namninsamlingen 869 underskrifter.

– Min tanke är att det här handlar om både att smittspridningen inte ska öka, dels att folk ska kunna behålla sina nuvarande jobb och verksamheter. Festivalen är åtta dagar men vi har 357 till på året, säger Totte Lundgren.

Arkivbild på anrika musikklubben KB i Malmö. Foto: LASSE SVENSSON

Vill att pengarna går till Malmös spelställen

Coronakrisen har redan slagit hårt mot alla former av kulturverksamheter. Han vill att Malmö stad ska ställa in festivalen och använda pengarna för att i stället gagna den lokala musikscenens fortlevnad under coronakrisen.

– Det är kanske ännu viktigare att vi kan behålla våra andra tio-tjugo spelställen i regionen och anställningar som verkar hela året. Än att genomföra festivalen i åtta dagar, säger Totte Lundgren.

I namninsamlingen som sprids på sociala medier skriver han att Malmö stad bör förhindra att musikverksamheter inte går under genom att ge dem akut ekonomiskt stöd i form av tre månadshyror.

– Malmö stad borde agera för att stärka det lokala kultur- och musiklivet. Många verksamheter har panik och flera har redan stängt.

Han menar att lokala arrangörer som motprestation sedan kan gå ihop med Malmö stad och arrangera en ny festival med fri entré när krisen är över.

– Det här påverkar ju det allmänna kulturlivet och jag tycker att Malmö stad borde ta sitt ansvar, så som många andra arrangörer, och inte genomföra en stor publik tillställning medan vi försöker flytta fram allting till nästa år, säger Totte Lundgren.

LÄS MER: Coronaviruset tvingar fram krisplan för Malmöfestivalen