Klass 1-varning för snöstorm i Skåne

Den allt mer tillkommande våren får vänta när stormen Evert tar plats i Sverige.

Under torsdagen förväntas nämligen fem centimeter snö falla över hela Skåne förutom Österlen. SMHI har också gått ut med en klass 1-varning över hela länet.

Enligt SVT Skåne rör det sig om stormen Evert som slår till mot Skåne.

– Snö eller blötsnö drar in under morgonen i stora delar av Skåne. Sedan övergår det till regn under kvällen, säger Per Holmberg meteorolog på StormGeo.

”Våren kan man glömma”

Längs kusterna kommer vinden att ligga på 15 till 16 meter per sekund, skriver SVT Skåne.

– Våren kan man glömma, säger Josefine Bergstedt, meteorolog, till tv-kanalen.

Arkivbild. Foto: TT NYHETSBYRÅN

För de skåningar som var sugna på att ge sig ut i solen i helgen kan börja planera om. Det dystrare vädret kommer hålla sig ett par dagar framöver.

– Det kommer bli en lite annan vädertyp kan man säga. Det blir mildare väder under fredag och under lördagen också. Sedan kommer ett lågtryck in under söndagen som möjligen kan ge en del snö eller regn igen. Men även blåsigt väder, säger Per Holmberg meteorolog på StormGeo.

”Flera fronter på väg in”

Värst drabbat av stormen Evert verkar vara kring Västsverige, där SMHI utfärdat en klass 2-varning för kraftigt snöfall med drivbildning under torsdagen.

Där förväntas 15 centimeter snö falla.

– Det är flera fronter på väg in över Västsverige från Atlanten, rester av stormen Evert. Redan under onsdagen tilltar vinden, och natten mot torsdag är det risk för stora snömängder, säger Per Holmberg till GT.

