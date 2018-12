Kidnappade och slog sönder tänder på kvinna med hammare

Samtliga åtalade är kända av polisen sedan tidigare och har dömts för en lång rad av brott bland annat narkotikabrott och stöld. Det framgår av tingsrättshandlingar som Kvällsposten läst. Några av dem dömdes för bland annat narkotikabrott och olovlig körning kort efter att ha gripits som misstänkta för kidnappningen och misshandeln av Tingsrydskvinnan.

Smålandsposten har tagit del av hela förundersökningen. I förhör berättar Tingsrydskvinnan hur hon natten den 2 maj i år vaknade av att hennes hem blev beskjutet:

–Jag blev så rädd så jag satte mig i klädkammaren då jag inte vågade vara nära varken dörrar eller fönster i fall de skulle skjuta igen.

Beslagtog knogjärn och hammare

Några dagar senare reste hon tillsammans med en manlig bekant till Skåne. Hennes avsikt var att leta rätt på en man som hon misstänkte ha skjutit mot hennes hem.

Istället hamnade hon den 6 maj i klorna på fyra män och två kvinnor. Senare fann polisen bland annat knogjärn, hammare och knivar. En av männen är samma person som reste med henne till Skåne.

Det som sedan händer är följande, enligt Smålandsposten beskrivning av åtalet:

Kvinnan blir misshandlad med slag och sparkar.

En av männen använder en blåslampa och eldar i hennes hår.

Hon blir slagen med en slägga eller hammare som träffar hennes framtänder. Kvinnan uppger i förhör att "flisorna flyger".

En av kvinnorna misstänks ha försökt strypa Tingsrydskvinnan med sina händer.

Hölls fången under diskbänk

På tomten fanns en mindre stuga som senare ska ha använts för att hålla kvinnan fången. Hon ska ha fått buntband kring sina händer, rullades in i en presenning och sedan stoppades hon in under en diskbänk. Någon eller några av de åtalade spikade sedan igen fönstren till stugan.

Trots att hon var bunden lyckades kvinnan fly och söka hjälp hos grannar.

Polisen hade inga svårigheter att identifiera de misstänkta. Två personer greps direkt på platsen.

En av de misstänkta kvinnorna berättade senare i ett annat sammanhang att hon vid den här tidpunkten återfallit i ett tungt drogmissbruk.

Åklagaren har inte kunnat bevisa vem som sköt mot Tingsrydskvinnans bostad. Den förundersökningen är nerlagd.

Åklagaren räknar med att yrkar på hårda straff för de åtalade.

– Minimistraffet för människorov är fyra års fängelse och jag kommer att yrka på ett betydligt högre straff eftersom det finns många försvårande omständigheter, säger kammaråklagare Lina Wiktor till Smålandsposten.

