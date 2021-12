Katarina söker andra smittade till nyårsfest

En coronavåg har sköljt in över Danmark. Under veckan som gått har det registrerats över 20 000 nya smittade varje dag. Det är fler än någonsin tidigare under pandemin.

Två av de som smittats under veckan är Katarina Cakanovic och hennes väninna Simone. De hade planerat en nyårsfest tillsammans men när de fick sina testsvar omkullkastades planerna.

Men ingen av dem känner sig sjuka, trots att deras tesresultat något annat, så därför bjuder de ändå in på fest. Men bara om man uppfyller de här kraven.

Man ska vara smittad med corona.

Det ska vara omikron-varianten.

Man ska känna sig pigg och vara feberfri.

Katarina skickade ut inbjudan på dejting-appen Tinder och det är många som har reagerat på förslaget.

– Se finns det några stycken som har skrivit att de är ledsna över att de inte har corona, säger hon.

Katarina skickade ut inbjudan på dejting-appen Tinder. Foto: Skärmdump/Tinder Kravet på festdeltagarna – testa positivt. Foto: JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN

TV2 har pratat med virologiprofessorn Allan Randrup Thomsen och han ser egentligen inga problem med att smittade personer samlas i grupp. I alla fall så länge man umgås innanför stängda dörrar.

– Men jag ser ett väsentligt problem i samband med att deltagarna ska ta sig till och från festen. Under nyårsafton är det oftast taxi eller allmänna kommunikationer som gäller och där utsätter man andra för fara om man dyker upp smittad, säger han.

Katarina Cakanovic är dock inte så bekymrad. Lägenheten där festen ska vara är rymlig och har två balkonger.

– Sen tror jag nog att virologen kan tycka det är okej att vi cyklar i en halvtimme när vi alla varit i stort sett isolerade under två år, säger hon.

Hon tycker inte att hon bryter mot några regler.

– Men man kan ju böja lite på dem ibland, säger hon.

