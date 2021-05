Kärleksparet inför rätta – styckade kropp i badrum

Under måndagen startade den sju dagar långa rättegången i Blekinge tingsrätt kring det uppmärksammade styckmordet i juli 2020 i Karlskrona.

För första gången på tio månader får det tilltalade kärleksparet åter se varandra fysiskt – den här gången som misstänkta mördare.

Båda har i förhör erkänt gärningen.

Varö ligger utanför Karlskrona och är en obebodd ö som besöks av turister. Cirkeln längst upp i vänsterkant är platsen där kvarlevorna gömdes. Cirkeln längst till höger markerar rastplatsen där männen efteråt grillade. Foto: Polisen Platsen där kvarlevorna grävdes ner. Foto: Polisen Den tunga skiftnyckeln användes som mordverktyg. Foto: Polisen

22-åringen, som hade en släktmässig koppling till mordoffret, har berättat hur han slog ihjäl Mikael Petersson med en tung skiftnyckel i offrets egen bostad.

23-åringen har för sin del tagit på sig ansvaret för att han efteråt styckade kroppen i badrummet.

Kammaråklagare Anna Johansson har senare åtalat båda för att de ”tillsammans och i samförstånd” dödat Mikael Petersson.

Båda männen har även erkänt hur de tillsammans grävde en grav på ön Varö och hur kroppsdelarna gömdes där.

BLT berättar i sin liverapportering hur båda de unga männen anstränger sig för att inte visa några känslor i rättssalen.

Vänder bort blicken

När en anhörig till Mikael Petersson försöker få ögonkontakt ser det ut som om båda de unga männen medvetet vänder blicken åt ett annat håll.

Enligt åklagaren hade mordet föregåtts en en flera veckor lång planläggning. I målet finns bevis för att männen surfat in på internetsidor som ”16 steps to kill someone and not get caugt”, testat olika verktyg som de kunde använda vid mordet och köpt sopsäckar, tejp, rengöringsmedel och en bågfil till att dela kroppen.

Motivet till dådet bottnade enligt åklagaren i ekonomiska bekymmer. Båda männen drev en förening i Karlskrona med stora skulder.

En såg av den här typen ska ha använts vid styckningen av kroppen. Foto: Polisen

Båda retade sig dessutom på att 57-åringen ville flytta flytta tillbaka till sin lägenhet, som han tillfälligt lånat ut till 23-åringen.

I polisutredningen har grannar vittnat om att de aldrig sett Mikael Petersson lämna lägenheten efter det att han kom dit. En granne har också berättat att det spolades mycket vatten från den aktuella bostaden.

Telefoner avslöjade

BLT rapporterar om att de misstänkta bland annat kunnat bindas till lägenheten eftersom den wifi-router som fanns kopplade upp deras telefoner.

Till rättegången har försvarsadvokaterna kallat åtta nya vittnen – vad de ska tillföra för typ av bevisning är tills vidare okänt.

Båda de tilltalade misstänktes först ha begått gärningen under psykisk sjukdom. Vid en senare och mer omfattande undersökning var beskedet tvärtom – att båda anses friska och därmed kan dömas till fängelse.

22-åringens försvarare, advokat Karl Hamstedt, säger till Kvällsposten att det kan bli aktuellt att begära ytterligare en granskning av ärendet när det gäller den mentala statusen för hans klient.

– Ja, det kan bli aktuellt, säger han.

I så fall blir det Socialstyrelsens rättsliga råd som granskar fallet vidare.

