Karl Fredriks hyllning till kärleksfesten – pridebåge

I år är Malmö Pride, tillsammans med Happy Copenhagen, även värdar för Worldpride. Festen är i Malmö och Köpenhamn den 12 till 22 augusti. Till Malmös Pride har en stor regnbågsportal skapats designad av Karl Fredrik på Eklaholm.

Det har varit ett febrilt arbete ute på Österlengården där Karl Fredrik Gustafsson och hans sambo Petter Kjellén bor. Förfrågan kom från Malmö Pride tidigare i år om Karl Fredrik ville göra något som kunde finnas med hela festen.

– Det stod mellan att göra en enhörning eller en regnbåge. En regnbåge talar sitt tydliga språk och alla förstår vad den står för.

Väger ett halvt ton

Portalen är designad av färska blommor och främst nejlikor.

– Vi har använt 5000 stjälkar och har gjort en prideregnbåge enligt konstens alla regler. Först är rött, orange, gult, grönt och blått och lila. Och i dag ska jag och Petter leverera den här bågen som är väldigt tung och stor.

Portalen är över tre meter hög och sex meter bred och väger runt ett halvt ton.

– Den väger 250 kilo per del. Dels är det blommorna och dels är det konstruktionen som består av järn och gediget trä. Sedan har vi bultat fast designplattorna som vi har fäst blommorna i.

Efter flera dagars arbete står nu regnbågsportalen klar. Karl Fredrik och Petter är stolta. Foto: STEFAN LINDBLOM/Helsingborgs-Bild

Själva konstruktionen tog en dag att bygga berättar Karl Fredrik. Sedan har många hjälpande händer stått och stuckit blommor i portalen.

– Vi har fluffat dem och borstat ut nejlikorna så de ska bli riktigt stora.

Hur går det till?

– När man ska göra ett formarbete som en regnbåge som vi gör nu så ville jag ha så mycket volym som möjligt då jag beräknat åtgången på varje blomma som ska vara fem gånger fem centimeter. Men alla nejlikor har inte det omfånget och då får man rulla knopparna som man rullar en lime som är lite för hård.

Borstningen går till så att man rullar knoppen under kronbladen för att sedan försiktigt föra in fingrarna in i nejlikan och bryter upp knoppen och borstar ut kronbladen.

– Det är ett stort arbete med lite knep och knåp. Regnbågen är dubbelsidig med blommor på båda sidorna och den kommer vara en portal där prideparaden ska gå och dansa igenom.

Först anhalten för regnbågen är gamla Malmö stadion och det är där själva paraden går av stapeln klockan 17.

– Sedan kommer bågen flyttas till festivalområdet. Vi ska göra allt vi kan för att den ska hålla och vi kommer vattna stickmassan morgon och kväll. Det får inte torka ut, den kommer dricka säkert 100 liter vatten om dagen. Jag kommer slutpiffa på plats.