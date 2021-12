Kändiskonditorn drabbad av snökaoset – varningen

My Feldt – som bland annat är programledare för SVT-programmet ”Bäst i köket” – är en av alla som har fått trubbel på grund av snökaoset i Sydsverige, berättar hon på sin Instagram.

Snöovädret har gjort det svårt att ta sig fram på vägarna till Halmstad, där hon driver Tivolikiosken och Feldts bröd och konfekt.

”Många av vår kära personalstyrka sitter fast överallt på vägarna i snöstormen och vi kommer behöva tänka om inför morgondagen, då vi inte vill att dom skall ge sig ut i natt igen och tidigt i morgon”, skriver hon på onsdagskvällen.

My Feldt berättar vidare att de i personalen som inte bor i stan helt enkelt får stanna hemma. Hon väljer också att helt stänga sin kiosk under dagen.

”Det vore så himla dumt att be dom åka ut på vägarna i morgon när snön redan nu når 30 till 40 centimeter”.

Superkonditorn passar också på att skicka en varm varning till sina Instagramföljare och uppmanar dem att stanna hemma.

”Var rädda om er på vägarna. Ge er inte ut i onödan!”, skriver hon och lägger till några röda hjärtemojis.

Några som däremot verkar njuta av vintervädret är My Feldts barn – som ses leka i snön i ett videoklipp i Instagraminlägget.

My Feldt fick barn i höstas

SVT-profilen och pojkvännen Eric Axelsson Larsson fick barn i början av november. Sonen var parets första gemensamma barn, och My Feldt har även tre barn sedan tidigare.

”VI KLARADE DET❤️❤️❤️ TILLSAMMANS❤️❤️❤️ kl 03.07 inatt kom vår unge ut. Det var kämpigt❤️ Ville bara kika in och säga det. Så får ni veta vad det blev och vem det blev sen när vi landat lite och sovit lite❤️ ❤️ kram från fyrabarnsmamman och förstagångspappan❤️ och BEBIS❤️❤️❤️❤️❤️ ”, skrev hon på sin instagram då.

Under hösten har My Feldt varit programledare tillsammans med Tareq Taylor i SVT:s nya satsning ”Bäst i köket”. Hon driver en webbshop där man kan köpa allt från olika former av konst till vykort, emaljmuggar och kläder.

