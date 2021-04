Ann-Louise Hanson, 77 år, sångerska

”Känslan är ju att man snart tror att man ska få träffa nära och kära och få krama sina älskade barnbarn. Det är något som vi båda ser väldigt mycket fram emot.” Foto: JENS CHRISTIAN

Har du vaccinerats?

– En spruta har jag fått och jag väntar på min andra som jag ska få den 21 maj. Den första fick jag för lite mer än en vecka sedan. Jag fick Pfizers vaccin.

Hur mår ni efter vaccineringen?

– Vi mår jättebra, vi har inte känt av några större biverkningar. Min man har känt sig lite trött efter sin andra spruta, men det har gått över. Känslan är ju att man snart tror att man ska få träffa nära och kära och få krama sina älskade barnbarn. Det är något som vi båda ser väldigt mycket fram emot.

Vad ser ni fram emot nu när ni är vaccinerade?

– Så småningom så hoppas vi att vi ska kunna resa. Vi brukar göra det några gånger om året, men nu har vi inte kunnat göra det på länge. Och så hoppas jag att jag ska kunna få stå på scen igen så småningom. Att få möta sin publik igen hade varit roligt.

Kommer din vardag att se annorlunda ut nu efter vaccineringen?

– Så småningom. Men jag tror inte att det kommer bli riktigt som det har varit förut. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror folk kommer vara försiktigare plus att alla dessa mutationer kommer orsaka andra typer av virus. Alla borde nog vara fortsatt försiktiga tror jag.

Björn Ranelid, 71 år, författare och kulturpersonlighet

”Vi är beredda på att hela tiden inte ta något för givet. Vi har bestämt oss för att inte ömka oss. Vi försöker förvalta dagen, inte bara retoriskt, utan försöker existentiellt leva därefter.” Foto: STEFAN LINDBLOM / STELLA PICTURES

Har du vaccinerats?

– Jag blev vaccinerad för 13 dagar sedan och jag ska få den andra sprutan nu på min födelsedag den 21 maj. En fantastisk födelsedagspresent.

Hur känns det att ha blivit vaccinerad?

– Vi är beredda på att hela tiden inte ta något för givet. Vi har bestämt oss för att inte ömka oss. Vi försöker förvalta dagen, inte bara retoriskt, utan försöker existentiellt leva därefter. Vår tillvaro går ut på att ha respekt för medmänniskor, respekt för livet, inte ta något för givet, inte ömka oss när vi vet hur många som har det svårt. Människor lever i dag i den sekundära världsbilden. Vi måste få människor att börja leva i den primära världsbilden. Nu under pandemin har många människor tvingats in i den primära världsbilden.

– Kan jag ta för givet att jag kan resa långt bort? Kan jag ta för givet att jag träffar 30 människor och har fest? Nej! Den här nya tiden av den nya tideräkningen. Den har jag liknat vid att vi sitter i en global skolbänk och i sinom tid ska vi ta examen i tålamod. För mig handlar det om respekt för medmänniskan och samtidigt en omsorg om ditt eget liv och din egen kropp.

Vad ser du mest fram emot när du är färdigvaccinerad?

– Jag ska träffa mitt senaste barnbarn. Lilla Sally, hon är bara sex veckor. Vilken glädje att få vara med en gång till om ett nyfött barnbarn. Då fyller det min tillvaro med så mycket glädje att skulle jag då gå omkring och ömka mig så är det skamligt.

Karin Laserow 71 år, antikhandlare och tv-personlighet

”Det är som en besvarad tonårskärlek ungefär. Otroligt skönt. Det är rakt ut ur buren nu, det blir så mycket lättare att leva nu när jag får min andra dos den 11e maj” Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Har du vaccinerats?

– Ja! Det är som en besvarad tonårskärlek ungefär. Otroligt skönt. Det är rakt ut ur buren nu, det blir så mycket lättare att leva nu när jag får min andra dos den 11 maj. Jag fick Pfizer och det känns hur bra som helst. Jag mår bra. Inte nog med att vi har fått vaccin så har ju våren kommit. Det grönskar och är fint där jag sitter här ute på landet.

Vad vill du göra nu?

– Träffa de människorna som jag inte kunnat träffa. Jag vill ha lite kalas och bjudningar. Jag vill träffa folk, jag vill resa, jag vill bo på hotell och jag vill äta på restaurang. Jag vill leva livet och känna mig fri och inte känna mig så bunden vid att livet flåsar mig i nacken.

– Jag har redan nu bokat in en resa till Stockholm för att träffa min dotter. Under denna coronaperioden lyckades jag bli mormor och det är det bästa som har hänt mig under denna period.

– Jag har lite att ta igen helt enkelt. Ett helt år när man är 70 år gammal är procentuellt ganska mycket av det man har kvar.

Kände du dig någonsin en tvekan om att vaccinera dig?

– Nej. Jag är ju en gammal sjuksköterska. Det har jag aldrig tvekat på, inte ens en minut.

Hasse Andersson, 73 år , sångare och låtskrivare

”Jag tycker ju att det är tråkigt att inte få komma ut och träffa folk och få komma ut och spela. Men så länge som jag bor som jag gör och vi lever som vi gör så kan jag inte klaga. ” Foto: LINA ARVIDSSON / SVERIGES RADIO

Har du vaccinerats?

– Jag blev erbjuden Astra Zenecas vaccin, men jag är inte så glad för det. Jag har provat två gånger och då är det bara Astra Zeneca som de erbjuder. Det tycker jag känns trist.

Vad händer nu då?

– De säger bara att jag hamnar längst bak i kön, men vi försöker hitta någonstans där de kan vaccinera oss med något annat vaccin. Det hoppas jag att de kan annars får vi fortsätta sitta isolerade här resten av livet, säger Hasse Andersson och skrattar.

Vad tycker du är jobbigt med Astra Zeneca?

– Jag har tidigare fått en blodpropp i benet, jag har diabetes och en pacemaker så jag vill inte utsätta mig för risker. Jag utsätter mig visserligen för en risk när jag tackar nej till vaccineringen, det gör jag ju.

Känner du inte en tristess då?

– Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker ju att det är tråkigt att inte få komma ut och träffa folk och få komma ut och spela. Men så länge som jag bor som jag gör och vi lever som vi gör så kan jag inte klaga.

Mikael Wiehe, 75 år, sångare och låtskrivare

”Jag väntar ju med spänning på att danskarna ska falla till föga så att man kan åka över och ta sig en grön tuborg på flaska. Det är nog det som står högst på listan.” Foto: LASSE SVENSSON

Har du blivit vaccinerad?

– Ja, jag blev vaccinerad med första sprutan i måndags. Jag ska återkomma för min andra spruta om sex veckor.

Hur mår du efter första sprutan?

– Tack, jag mår bra. Jag var imponerad över hur duktig den sköterskan var som stack mig i armen. Jag märkte inte när hon stack in sprutan och jag märkte inte när hon drog ut den. Bortsett från en lätt ömhet i armen där jag blev stucken så känner jag inga andra biverkningar. Jag har ingenting att klaga på och det känns ovant!

Kommer din vardag se annorlunda ut nu när du blivit vaccinerad?

– Det kommer den nog inte att göra förrän jag fått min andra spruta. Jag lever ju vanligtvis två olika liv. Ett liv är på turné och det har jag inte kunnat göra på ett år. Sen lever jag ett liv hemma där jag lever på mitt skrivbord där jag försöker få ihop nya låtar och tänka värdefulla tankar. Och det går så där...

Vad är det första du kommer göra när du är färdigvaccinerad då?

– Jag väntar ju med spänning på att danskarna ska falla till föga så att man kan åka över och ta sig en grön tuborg på flaska. Det är nog det som står högst på listan.

Kan du planera in några spelningar?

– Nej, jag tänker inte planera in några spelningar förrän februari nästa år. Men jag har använt tiden till att skriva färdigt sånger och spela in en ny skiva som kommer ut i oktober.

