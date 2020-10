Kalmar bäst i landet – Skåne minskar igen

Under några veckors tid har Kalmar län haft minst smittspridning i Sverige sett till snittet för 100 000 invånare. Den senaste veckan rapporterades 14 positiva fall.

Och i Ölands två kommuner - Borgholm och Mörbylånga - finns inga nya fall alls. Öland tillhör Kalmar län.

– Det har varit extremt gynnsamt för oss senast veckorna men vi är på hugget när vi nu ser ökning på andra ställen, bland annat i våra grannkommuner, säger Smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

– Det finns en tendens till lite fler fall men det är för tidigt att säga om det är en ökning eller en eller två små kluster. När det är få fall blir en handfull fall en stor ökning.

Lisa Labbé Sandelin tror att Kalmars gynnsamma läge delvis beror på ambitiös smittspårning.

– Vi har kontaktat samtliga och förra veckan identifierade vi två tredjedelar av fallen via smittspårning.

– Sedan tror jag att det handlar om att vi är ett ganska glesbefolkat län, det är lite mindre trängsel i kollektivtrafiken och vi har inte så många stora sportevenemang.

Och kanske har turen eller slumpen också hjälpt till.

– Det räcker att man får in en eller två fall i en känslig miljö eller några superspridare, det har vi inte fått. Sedan tror jag viruset var lite på paus under sommaren när vi hade väldigt mycket turister här.

Samtidigt betyder den låga smittspridningen i Kalmar län att det troligtvis inte heller finns så många som har immunitet mot covid-19.

– Vi har precis kommit i gång med antikroppstester och enligt de första siffrorna ligger det på sju, åtta procent. Men då är det en utvald grupp som har haft symtom och som tror sig ha haft corona, om vi tittar på hela befolkningen här så är det nog lägre.

Lisa Labbé Sandelin vill dock varna för att de låga siffrorna i länet kan skapa en falsk trygghet. Hon påpekar att coronasmittan är en pågående aktivitet och att det kan dyka upp var som helst.

Skåne på väg ner igen?

Under Folkhälsomyndighetens presskonferens i tisdags tog statsepidemiologen Anders Tegnell upp Skåne som en av fyra regioner där smittspridningen ökar rejält. Dagen efter, i onsdags, varnade även Region Skånes företrädare för ökad smittspridning i regionen under en presskonferens. Där redovisades också siffror om i snitt 60 nya fall per dag, vilket i sin tur är lika mycket som i början av sommaren.

– Men toppen går inte att jämföra med juni eftersom vi inte hade så stor provtagning då, konstaterade smittskyddsläkaren Eva Melander.

Sjukvårdsdirektören Alf Jönsson hade också en teori om varför spridningen ökat.

– Det verkar som om vi inte riktigt följer riktlinjerna, jämfört med i våras och somras, menade han.

Men kanske har smittökningen redan avtagit. Utifrån torsdagens statistik ser kurvan för antalet fall i snitt per dag under den senaste sjudagarsperioden ut att vända ner igen efter en liten puckel. Under torsdagen låg den på 51,4, vilket då kan jämföras med 58,8 i slutet av förra veckan.

Den turkosa kurvan visar genomsnittligt antal fall per dag de senaste sju dagarna. Den lilla kurvan är antal fall per 100 000 de senaste sju dagarna. Foto: Region Skåne.

I Halland har smittspridningen tagit ett skutt under förra veckan, närmare bestämt 156 fall vilket är 49 fler än veckan innan. Bortsett från de två senaste veckorna har Halland annars legat under hundra nya fall per vecka i elva veckor.

Antal fall per vecka i Halland. Foto: Folkhälsomyndigheten.

Men ännu större procentuell ökning har Blekinge stått för de senaste två veckorna. Efter att ha legat på runt 20 fall i veckan sedan slutet på augusti har regionen rapporterat 72 fall förra veckan och 78 veckan innan. Det är i nivå med när Blekinge hade som flest bekräftade fall i juni men givetvis med betydligt mer omfattande provtagning nu.

Antal fall per vecka i Blekinge. Foto: Folkhälsomyndigheten.

Kronoberg har efter några veckors uppgång fått ner smittspridningen igen. Förra veckans 76 nya fall är mindre än de två föregående veckorna.