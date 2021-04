Kalmar aktiverar krislägesavtal

Kalmar har de senaste dagarna larmat om ett oerhört ansträngt läge i vården. På torsdagen aviserade smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin att man troligen kommer presentera skärpta lokala restriktioner i länet framöver på grund av den allvarliga situationen.

Samtidigt har regionen nu aktiverat krislägesavtalet för personal inom anestesi- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

– Region Kalmar län har provat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse i ett pressmeddelande.

Kalmar aktiverade krislägesavtalet även tidigare i år men då användes det aldrig.

Avtalet innebär att personal får arbeta 48 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod – då med 220 procent av normal lön per timme.