Två personer har omkommit efter att deras båt kantrat i Kögebukten.

Den lilla båten fick motorstopp och när ovädret drog in under onsdagskvällen tog den in så mycket vatten att den kantrade.

– Två personer lyckades simma i land på egen hand, men sen var det två som måste ha tappat orienteringen och drunknat, säger Lars Jørgensen vid Köpenhamnspolisen.