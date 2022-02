JUST NU: Ovädret i Skåne – tåg inställda

Under natten till måndagen kom ovädret in över Sydsverige. Det handlar om både blåst och storm. Det är hårda vindbyar i hela södra Sverige, men värst är det i södra och västra delarna av Skåne.

– Lokalt uppnår det storm i vindbyarna. Det kan vara upp mot 25 meter per sekund lokalt. Det kan även komma mycket hårda vindbyar på Ölands södra udde, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Den som ska ut i trafiken bör överväga sitt val – om stormbyarna är utanför dörren.

– Är det så att man har vindbyar mellan 25 och 30 meter per sekund bör man undvika att vistas utomhus, säger Håkan Månsson, inre befäl på räddningstjänsten i region syd.

Skåningarna kan även vänta sig höga strömhastigheter i vattendragen. Det betyder att det finns risk att kajer, vägar, bryggor och byggnader översvämmas. Varningen innebär också att det finns risk för känsliga stränder att drabbas av erosionsskador.

Inställda tåg

Fram till klockan 16.00 på måndagseftermiddagen är vissa tågsträckor avstängda. Tågen ersätts med bussar, enligt Skånetrafiken.

Detta gäller sträckorna mellan Ystad och Simrishamn, samt mellan Eslöv och Helsingborg.

Enligt SMHI väntas kulmen nås under måndagen eller tisdagen. Men enligt Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm kommer vädret lugna sig redan under måndagen.

