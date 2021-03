Larmet kom till polisen under torsdagseftermiddagen, då hade mannen inte synt till sedan morgonen.

Under kvällen och natten har polis sökt av Lövestad med omnejd, samt andra platser som mannen tros kan ha tagit sig till, men utan resultat.

”Allmänhet som bor i Lövestad med omnejd uppmanas kontrollera sina trädgårdar, uthus och liknande utrymmen för att se om mannen sökt sig dit”, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen är i 80-års åldern, cirka 180 centimeter lång och var vid försvinnandet iklädd en mörkblå jacka och kängor.

Polisen misstänker att mannen kan ha tagit sig från Lövestad med allmänna kommunikationsmedel.

”Iakttagelser från andra delar av länet är därför också av intresse”, skriver man.

Under fredagen fortsätter sökandet med flera polispatruller, hundförare och ryttare.

Har du sett mannen?

Här är polisens instruktioner: ”Hör av dig till oss på 114 14 och be att få tala med polisens ledningscentral i syd. Om du tror dig se mannen just nu, ring 112 och be att få tala med Polisen gällande en försvunnen person i Lövestad”.

