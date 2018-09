Invånare i Hallands län, Blekinge län, Kalmar län och Skåne län får räkna med hårda vindar under torsdagen. Särskilt längs kusterna och ute till havs, i Skagerrak och på Östersjön.

Väderinstitutet SMHI har under morgonen utfärdat en klass 1-varning för de hårda vindarna som väntas ligga kvar under förmiddagen. Vindarna har kulingstyrka, med västlig eller nordvästlig vind på upp till 21 meter per sekund.

Värst ska det vara under torsdag förmiddag innan det sakta avtar.

De gula områdena är varningsklassade under torsdagsförmiddagen. Foto: SMHI

Här blir det 19 grader

Trots blåsten finns det dock chans till lite värme under dagen. I bland annat Malmö med omnejd finns solchans under dagen, och temperaturen ser under eftermiddagen ut att kunna stiga till 19 grader i de södra delarna av Skåne.

Ännu något varmare kan det bli i Skånes inland där det kan bli upp till 20 grader på sina håll. Vid 06.50 meddelade SMHI:s meteorologer att molnigheten som legat över södra landet kan luckras upp under dagen. Det finns risk för regn på sina håll under torsdagen, med hårda vindar – men också chans till lite mildare väder.

Så här lyder prognosen för sydvästra Skåne:

”Ökad molnighet, främst i norr någon lokal skur och 15-18 grader. I natt luckras molntäcket upp och temperaturen cirka 10 grader. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis hårda vindbyar. I natt nordvästlig vind”.