Jim Grapenkrantz, som i dag heter Janken Donnstedt, har enligt domen tvingat en kvinna han vid tillfället hade en relation med att sälja sin kropp på olika eskortsidor. Han har också utsatt kvinnan för brutala och förnedrande grova våldtäkter.

Jim Grapenkrantz åtalades i höstas för grovt koppleri, människohandel, grov kvinnofridskränkning och elva fall av grov våldtäkt.

I dag meddelades domen i Kristianstad. Jim Grapenkrantz döms av tingsrätten till 17 års fängelse för människohandel, grov kvinnofridskränkning och ett stort antal grova sexualbrott, bland annat 13 grova våldtäkter.

Han döms även till att betala 875 000 kronor i skadestånd till kvinnan som är målsägande.

– Domen är en viss lättnad för min klient. Tingsrätten har verkligen markerat hur allvarligt man anser att de här brotten är, säger Jasmina Jusufovic, som är den målsägande kvinnans målsägarbiträde.

Återfallit i brott

Jim Grapenkrantz dömdes redan 2005 till 14 års fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning, grov våldtäkt, våldtäkt och koppleri – efter att ha utsatt en annan kvinna för likande brott som de han nu döms för.

När han år 2014 skulle försättas på fri fot bedömde Kriminalvården att risken för att Grapenkrantz skulle återfalla i sexuellt våld var klart förhöjd.

Enligt ett utlåtande från Kriminalvårdens bedömdes han vid tiden för frisläppandet 2014 vara ”mycket manipulativ” och ha en ”exceptionell förmåga att dupera i kombination med en nedsatt empatisk förmåga”.

Åklagare Lena Körner hade yrkat på att Jim Grapenkrantz skulle dömas till sammanlagt 18 års fängelse, 14 år för brotten han åtalats för samt ytterligare fyra år för att han återfallit i brott.

Tingsrätten konstaterar också i sin dom att brotten som Grapenkrantz döms för är utomordentligt allvarliga. Han döms därför till maxstraffet 14 års fängelse. Då han återfallit i brottslighet han tidigare dömts för blir straffet dock högre, 17 års fängelse.

– Fyra års påbackning är max så tre år är mycket. Just det med återfall är viktigt då det fanns ett yttrande om att han riskerade att återfalla. Det är sorglig läsning när man ser det och man sedan ser vad han utsatt den nya målsägande för. Det känns väldigt viktigt att man markerar, säger åklagare Lena Körner.

Höll sig undan

Jim Grapenkrantz har de senaste åren fört en tillvaro under myndigheternas radar.

Under åren som följde på frigivningen år 2014 flyttade Jim Grapenkrantz ofta och han bodde under perioder utomlands. Under sitt kringflackande liv satte han få avtryck hos myndigheterna, vilket bland annat ledde till att de skadestånd han dömts att betala till sina tidigare offer inte kunde drivas in.

Under den tiden som de brott han nu döms för ska ha begåtts, ett knappt år mellan 2019 och 2020, bodde han på flera platser i södra Sverige, men även i Tyskland.

Kvinnan som är målsägande har i förhör med polisen berättat om hur hon träffade Grapenkrantz på nätet, och att hon då uppfattade honom som ”speciell men trevlig”. Det visade sig dock snabbt att han hade en annan sida, har kvinnan berättat.

– När han har bestämt sig för något så blir han helt svart i ögonen, säger kvinnan i förhör.

Grapenkrantz ska ha kontrollerat kvinnan, bland annat genom att hota henne med att berätta om hennes situation för vänner, familj, arbetsgivare och sociala myndigheter.

Genom hot om våld ska Jim Grapenkrantz ha tvingat kvinnan att låna 300 000 kronor för att finansiera en flytt till Tyskland. Där ska han bland annat ha tvingat kvinnan till prostitution och till att spela in pornografiska filmer.

Det dröjde enligt åtalet tills dess att kvinnan lyckades slå larm, genom att kontakta ett av Grapenkrantz tidigare offer, innan hon kunde få hjälp att komma ur hans våld.

