Olyckan inträffade strax innan klockan 13. En lastbil har av okänd anledning kört in i en viadukt under E6. Ekipaget har vält och ligger nu på sidan under viadukten.

Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan på trafiken i området. Det är begränsad framkomlighet på Vellingevägen.

– Lastbilen ska bärgas så kommer det förmodligen bli lite krångligt på platsen, säger Calle Persson.