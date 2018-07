Ersättningsbussar är insatta mellan Helsingborg och Ängelholm samt Helsingborg och Förslöv enligt Skånetrafiken.

– Vi har fått in nog med bussar och de är i gång och rullar för fullt. Jag har inte heller fått några indikationer på att det är några problem där säger Lars Hellström.

Orsaken till problemen uppges vara ett spårfel.

– Det har uppstått en solkurva. Det påverkar alla tåg som går både norr och södergående riktning, säger Lars Hellström.

Enligt prognosen från Trafikverket ska problemet inte vara åtgärdat förrän klockan 5 på onsdagsmorgonen.

– Vi uppmanar resenärer att hålla koll på vår hemsida och där kan man också se förslag på alternativa resvägar, säger Lars Hellström.

Solkurvor återkommande bov

Enligt Sydsvenskan har just solkurvor varit problemet bakom många stopp mellan Helsingborg och Maria den senaste tiden – på grund av det varma vädret.

– Generellt beror risken för solkurvor bland annat på underlaget. Är det inte tillräckligt packat så rör sig spåren i sidled när de värms upp. Eftersom det har varit flera solkurvor på samma ställe så tyder det på att underlaget inte är tillräckligt fast, säger Katarina Wolfram, informatör på Trafikverket, till Sydsvenskan.

Efter att felet uppstått under tisdagen vänder Öresundstågen i Helsingborg och Ängelholm. SJ-tågen leds om via en annan bana och kör inte in i Helsingborg.

Stationer som påverkas av stoppet Anneberg Barkåkra Falkenberg Förslöv. Göteborg Halmstad Hede Helsingborg Kattarp Kungsbacka Kållered Lindome Maria Mölndal Varberg Åsa Ängelholm Ödåkra Visa mer Visa mindre

