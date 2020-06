JUST NU: Gränsen mot Danmark förblir stängd

Enligt det danska utrikesministeriet öppnas gränserna mot hela EU – förutom Sverige och Portugal.

För att ett land ska få grönt ljus enligt de danska reglerna så ska antalet smittade per 100 000 invånare vara högst 20 stycken per vecka. Om siffran överstiger 30 smittade per vecka omvandlas landet i stället till ett så kallat karantänland, enligt de danska bestämmelserna.

Bara Västerbotten lever än så länge upp till det kravet.

– Vår modell bygger på Sundhedsmyndighedernes kriterier och deras lista på säkra länder. Med det som bakgrund öppnar vi för att man kan resa till flera europeiska länder, säger utrikesminister Jeppe Kofod (S), enligt Berlingske, och tillägger:

– När vi ser oss omkring i världen är det viktigt att påminna människor om att vi aldrig haft så många nya fall av coronaviruset som just nu.

Svenskar som arbetar eller har andra särskilda skäl att åka in till Danmark får fortfarande åka in till landet.

Totalvänder efter förra veckan

Bara förra veckan meddelade danska myndigheter att delar av Sydsverige skulle få resa in till Danmark som vanligt igen, med start den 27 juni.

Beskedet var då att personer från från Skåne, Sörmland, Västerbotten, Halland och Blekinge skulle släppas in på andra sidan sundet igen.

Men så blir det alltså inte.

– Det kommer fortfarande ett höjt antal nya smittade och flera länder har fortfarande inreseregleringar. Coronakrisen är inte över i Europa ännu och det är viktigt att man är försiktig och följer hälso- och hygienråd, säger Jeppe Kofod.

Skåne har ökat testningen

Siffror från Region Skåne visar att covid-19 provtagningarna har ökat markant i Skåne de senaste veckorna. Från strax över 2 000 tester vecka 20 till över 5 000 tester vecka 25.

Under samma tidsperiod har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat från 199 till 419 personer.

– Det är för tidigt att säga att vi varit framgångsrika och börja utvärdera . Men jag häpnar över alla fantastiska insatser som gjort och kraften som finns när alla i Region Skåne har samma mål, sa regiondirektör Alf Jönsson, förra veckan.

Antal inlagda patienter på skånska sjukhus med konstaterad covid-19-smitta nådde sin topp den 5 maj, med 71 inlagda patienter. Under torsdagen fanns 36 patienter med bekräftad covid-19 på skånska sjukhus.

Enligt smittskyddsläkare Eva Melander har antalet smittade bland de Skånes äldre (70+) däremot sjunkit.

– Det är glädjande att vi lyckas skydda våra äldre. Antalet särskilda boenden som drabbats av covid-19 minskar och bakom det ligger ett enormt arbete främst för kommunerna, säger hon.

Den dödligaste veckan i Skåne under coronapandemin var vecka 15, då 259 skåningar avled i covid-19. Samma siffra har sjunkit till 189 personer för vecka 24.

