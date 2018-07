Det första larmet om hundarna i Lessebo kom in till polisen strax innan midnatt. Det rörde sig då om två lösa hundar som enligt polisen har "drivit runt" i centrala delarna av orten.

Hundarna ska då ha befunnit sig vid centralstationen och en person ska ha blivit biten. Under morgonen har hundarna fortsatt att synas till på flera tomter och vid 06.30-tiden rapporterades de ha skadat en tam kanin i en trädgård.

– Vi har inte fått någon specifik ras, men man beskriver dem som 50-60 centimeter höga och brunsvarta. Många har blivit väldigt rädda för dem och de har varit uppseendeväckande, säger Kim Hild, polisens presstalesperson i region syd.

Hundarna fick fångas in

Patrull har beordrats, men först klockan 08.00 kunde hundarna fångas in och omhändertas. Det var först oklart vem som ägde hundarna, men en anmälas har upprättats – både om lagen om tillsyn över hundar och katter, samt vållande till kroppsskada.

Under morgonen fick polisen dock fatt i en ägare.

– Vi har en identifierad ägare och det ska finnas en person att ställa till svars. Det är alltid ägaren som är ansvarig vid den här typen av händelser, säger Kim Hild, som inte vet exakt hur många personer som har blivit bitna.

– Vi får se om det har kommit in fler anmälningar om hundbett, det har kommit in en anmälan hittills. Det gör ju skitont, men jag vet inte om man kan benämna det som allvarliga skador. Det har inte behövts ambulans, men samtliga har blivit ombedda att åka till vårdcentralen och se över sina skador, fortsätter Kim Hild.

"Går inte att skylla ifrån sig"

Länsstyrelsen kommer nu att omhänderta hundarna i väntan på vad som ska hända. Men att hundar springer lösa – under så lång tid – är mycket ovanligt, enligt polisen.

– Under morgonen kom det in flera samtal om att de hade kommit in i trädgårdar och många har varit skrämda. Hundar kan ju försvinna och springa bort, men inte på det här viset – det är ovanligt, säger Kim Hild som poängterar att det alltid är hundägaren som står tills vars för hundarnas beteende.

– Det går inte att skylla ifrån sig, även om det är en olyckshändelse, att de har slitit sig eller annat.