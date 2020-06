JUST NU: Polisen kommer att upplösa demonstration i Malmö

På Facebook har ett antal tusen personer meddelat att de tänker närvara under torsdagskvällens Black Lives matter-demonstration. Ursprungligen var tanken att arrangemanget skulle ske på Stortorget i Malmö, men demonstrationstillståndet gäller på Ribersborg.

Demonstrationen har tillstånd för upp emot 50 personer – på grund av de rådande coronarestriktionerna. Om fler personer än så dyker upp kommer polisen att upplösa arrangemanget, säger polisens presskontakt Ewa-Gun Westford.

– Jag står mitt ute i blåsten här och det är betydligt fler än 50 personer på plats. Vad jag förstår så vädjar arrangören med jämnamellanrum att gå härifrån så att de inte ska vara fler än 50 personer, säger Westford, vid klockan 17.30.

– Men det har inte börjat än och dialogpoliserna är i gång och samtalar.

Har du någon uppskattning kring hur många som redan är på plats?

– Det rör sig folk hela tiden här. Men jag nöjer mig med att säga fler än 50 personer.

Kommer att upplösas

Polisen skriver på sin hemsida att man ska ”se till att deltagare följer de bestämmelser som finns, så smittspridningen inte tar fart i samhället.”

Enligt Ewa-Gun Westford kommer demonstationen att upplösas om fler än 50 närvarar när den börjar vid 18-tiden.

– Tillståndet gäller för 50 personer, det är det vi har att förhålla oss till. Demonstrationsrätten är grundlagsskyddad och den värnar vi. Men i detta läge vi befinner oss i under coronapandemin har Folkhälsomyndigheten bestämt att det är 50 personer som gäller, säger Westford.

– Vi har möjlighet att upplösa om fler än så är på plats. Men det är arrangören som i förstahand har ansvar för detta. Under hela processen har vi haft en bra dialog och vi kommer följa allting nu och se vad som händer.

Vid klockan 17.55 beslutade polisen att upplösa manifestationen på Ribersborg eftersom klart fler än 50 personer är på plats.

Kvällspostens reporter Sanna Hjalmarsson är på plats och uppskattar att ett drygt tusental närvarar.

– Uppgifter som vi har är att om demonstrationen bryts kommer folk röra på sig och då är Stortorget en trolig destination, säger hon.

Anders Tegnell: ”Olämpligt”

Under Folkhälsomyndighetens pressträff på torsdagen fick statsepidemiolog Anders Tegnell frågan vad han anser om kvällens demonstration i Malmö.

– Det är en risk i det läge vi befinner oss i nu. De är olämpliga och olagliga. Det är en risk att de kan leda till fler sjuka efteråt, svarade Anders Tegnell.

En liknande demonstration arrangerades redan under onsdagen i Stockholm, på Sergels torg. Arrangemanget samlade stora folksamlingar och statsminister Stefan Löfven (S) säger att frågan om polisvåld är viktig – men att alla behöver tänka kring vad som rätt att göra just nu, under den rådande coronapandemin

– Jag förstår mycket väl att människor vill ge uttryck för detta. Vi är samtidigt inne i en pandemi som har krävt över 4000 människors liv. När vi nu funderar på att göra tillvaron lättare så tycker jag vi alla har en skyldighet att fundera: ”Är det här det rätta att göra nu?” Om man nu samlas som i går, långt över 50 personer, har man då tagit sitt eget ansvar?

