Danmark kommer den 27 juni att öppna sina gränser ytterligare. Från att ha tillåtit reson till och från Tyskland, Norge och Island kommer man från det datumet att tillåta resor till och från nästan alla EU-länder samt Storbritannien.

Sverige och Portugal undantas dock från reglerna och betraktas som länder i karantän.

Men det finns undantag:

Sverige och Portugal räknas som ”karantänländer” , och medborgare får inte resa in i Danmark. För att räknas som ett ”öppet land” måste antalet smitta ligga under 20 av 100 000 per vecka.

Samtidigt inför Danmark en rad undantag för nordiska länder och för gränslandet.

Skåne, Västerbotten och Sörmland räknas som ”öppna regioner” och om man kan visa att det är här man bor får man resa in i Danmark.

Dessutom lättar Danmark på reglerna för gränsområdet . Om du kan visa att du bor i Blekinge eller Halland får du resa in. Ifall smittan går upp i dessa regioner måste varje resenär visa upp en max 72 timmar gammal test som visar negativt för att resa in i landet.

