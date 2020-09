Danmark lättar på gränserna – igen

Danmark införde gränskontroller redan i mars – när det nya coronaviruset fick fart i stora delar av Skandinavien.

Den 14 mars var gränsen mot Sverige mer eller mindre helt stängd.

Först under senvåren och sommaren började danskarna lätta på gränsstoppet och började släppa in tyska, norska och isländska turister in till landet. I mitten på juli fick även de första svenskarna, utöver pendlare, återvända till Danmark.

Lättade gränskontroller

Då införde danska polisen strikta gränskontroller som varje inresande individ fick gå igenom. Nu meddelar danska polisen att gränskontrollerna lättas upp från och med i dag, torsdag.

– Den anpassade gränskontrollen innebär att gränskontrollen utförs med periodiska och stickprovbaserade insatser, skriver danska polisen i ett pressmeddelande.

Det är dock i nuläget oklart hur de nya reglerna kommer att påverka de svenska resenärerna.

Vid flygplatsen i Köpenhamn kommer det fortsatt finnas fullständiga kontroller för personer som reser in till Danmark från ett ”karantänsland”.

– I förhållande till ankomster från öppna länder i Schengenområdet kommer covid-19-ansträngningarna också baseras på stickprover. Men även här spelar underrättelse, lokala förutsättningar och trafikmönster en roll i gränskontrollen.

