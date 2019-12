Julprognosen: Regnigt och grått – ingen snö

Säkerligen är det en och annan som in i det längsta suttit och hoppats på en vit och krispig jul.

Men enligt den senaste prognosen är det inte särskilt troligt med ett fridfullt vinterlandskap kring jul.

På måndag kväll drar ett regnområde in.

– Det är lättare regn som drar in över Skåne och Halland och senare även Kronoberg och Kalmar. Det blir plusgrader och mulet väder, säger Per Holmberg.

Och så verkar det fortsätta.

För den som söker efter snö får bege sig till trakterna kring Filipstad, där det väntas minusgrader.

Men nederbörd kan sydsvensken räkna med.

– På själva julafton ser det ut att bli mulet väder och en del regnskurar lite här och där. Temperaturen ligger runt sex grader i Halland och Skåne. I delar av Kalmar runt fyra grader, säger Per Holmberg.

Man får leta efter snö?

– Tyvärr.

Men det blir åtminstone milda temperaturer.

Grått väder

Dagarna efter jul väntar däremot kylan dra in. Dagtid blir det visserligen plusgrader, men natten mot annandag jul kan det bli minusgrader.

– Det blir fortsatt mulet mot onsdag, men då kan man åtminstone se sol. Det finns en fortsatt risk för skurar, kommenterar Per Holmberg.

– Sen natten mot annandagen har vi kall luft som drar in, då kan det bli minusgrader under natten. Men det blir också soligare väder under annandagen.

Men någon nederbörd väntas inte falla, spår meteorologen.

På vindfronten blir det lugnt.

– Det blir inga kraftiga vindar, utan måttliga till svaga vindar under hela julhelgen.

Så för den som väntar på snö får troligtvis vänta till nästa år. För enligt prognosen är det lite som talar för att blir mer snö under 2019.