Kiss spelning på Sweden Rock i Norje utanför Sölvesborg på fredagskvällen är ett av toppnumren på årets festival. 25–30 000 människor laddar hela dagen för detta.

Bandet gör sin avskedsturné, sin ”End of the Road Tour”, som de kallar det. Och för många av besökarna är Kiss definitivt värda att vänta på.

Många vill bli fotograferade tillsammans med Paul Stanley-kopian Eric Gess från Hollywood. Foto: JENS CHRISTIAN

– Vi ser fram emot att se Kiss, man är ju uppväxt med dem. De är legender. Jag har sett dem två gånger innan, säger Julias mamma Emma Elvnäs, 38, från Sala.

– De är bra även om jag gillar lite tyngre band. Men som Emma säger så är de kungarna inom hårdrock, ett måste att se, säger hennes man Micke Rosander, 39.

Uppvuxen med Kiss

Julia själv är uppvuxen med Kiss musik hemma i Sala.

– Det första Julia lärde sig säga var ”I was made for loving you baby”, och på den vägen är det, säger pappa Micke.

Foto: JENS CHRISTIAN

Eric Gess från Hollywood är målad exakt som Kiss-medlemmen Paul Stanley och väcker uppmärksamhet när han går omkring inne på festivalområdet.

– Alla blir glada när de ser mig och man märker att vissa är tveksamma om det faktiskt är Paul eller bara jag, säger han.

– Jag reser över hela världen och följer Kiss. Jag har träffat dem flera gånger. De är ett favoritband, men det finns fler bra band.

Många vill ta bilder

Lilla Julia Elvnäs verkar inte riktigt bry sig om det är den verklige eller den falske Paul Stanley hon får hälsa på. För henne är detta i vilket fall som helst stort.

Foto: JENS CHRISTIAN

Några förbipasserande tar bilder och ser glada ut. Andra verkar mer tveksamma men flera säger att han är väldigt lik.

Alexander Torstensson, 14, och hans mamma Madlene, 40, från Sölvesborg fotograferar sig med Eric Gess.

– Vi var först lite förvånade att han kunde vandra runt fritt men förstod sedan att det inte var den riktige Paul Stanley, säger de.