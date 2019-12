I fem år har Jessica Enoksson bjudit in okända gäster till sin hästgård. Och detta året är inget undantag. Något som Lokaltidningen var först med att rapportera om.

– Nu står jag och lagar Janssons för fulla muggar, säger Jessica Enoksson till Kvällsposten.

Förra året var Jessica tveksam till om hon skulle styra upp evenemanget men det slutade med att 20 personer åt julmat, tittade på Kalle Anka och firade julen tillsammans.

– Jag vet hur det är att vara ensam och ha det kämpigt med ekonomin. Därför gör jag det här, säger hon.

De som kommer till gården är främst äldre och ensamma personer, men även familjer som har det svårt ekonomiskt.

Maten förbereds en dag före julafton

– Vi har ett par äldre herrar som brukar återkomma hit och det är härligt, säger Jessica Enoksson.

Janssons för 42 personer ska tillagas.

Förberedelserna med maten började i dag den 23 december och förutom janssons frestelse ska tre kilo färs bli till köttbullar till alla 42 gäster som väntas komma på julafton.

– Vi högg gran i går, så nu är det också fixat, säger Jessica Enoksson.

De senaste två veckorna har Jessica Enoksson också delat ut 4000 julklappar.

– Det har kommit folk hit till gården och hämtat och ibland annonserar jag ut det via sociala medier och folk strömmar hit för att hämta julklappar.

”Det är värt det”

När Jessica Enoksson inte bjuder in okända människor till sin gård arbetar hon ideellt med sin verksamhet Änglagårdens Give and Get. Detta driver hon på sin hästgård och hit kan människor komma för att uppleva lugnet kring djur och natur.

– Jag har inte någon arbetstitel direkt. Det skulle i så fall vara medmänniska, säger Jessica och skrattar.

Hästgården i Ösarp. Foto: Privat

Klockan två på julafton börjar gästerna komma till gården för att fira jul. Firandet håller sedan på till klockan tio på kvällen.

– När man ser glädjen i gästernas ögon så inser man att alla förberedelser är värt det, säger Jessica.

Och efter julafton stannar inte firandet.

– Vi kör juldagen också, då kommer det 25 gäster hit, berättar Jessica.