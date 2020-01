Jenny, 39, om hatet efter kärleken till Peter Madsen

Den svenska journalisten Kim Wall mördades ombord på Peter Madsen egenkonstruerade ubåt. Hon var där för att intervjua den välkände hobbyingenjören Madsen till en artikel.

I april 2018 dömdes han till livstids fängelse för mordet.

Nyligen avslöjades det att Peter Madsen gift sig i fängelset där han avtjänar sin livstidsdom. Makan Jenny Curpen har bekräftat detta för Kvällsposten.

”Jag kan bara bekräfta äktenskapet och att det inte har något att göra med mina konstprojekt”, har hon skrivit till Kvällsposten.

Konstprojekt

Men början på relationen var ett konstprojekt. I en lång text om projektet som Jenny Curpen publicerat på sin Facebook skriver hon att hon började intressera sig för det hat som riktades mot Peter Madsen när han misstänktes och sedan dömdes för mordet på den svenska journalisten Kim Wall.

Under sommaren 2018 tog sig intresset formen av ett konstprojekt, ”This is not the Peter we know”, som riktade in sig på hatet mot och avståndstagandet från den forne halvkände raketbyggaren Madsen.

I augusti avslöjades det att Peter Madsen genom en Facebooksida som administrerades av personer utanför fängelset sökte brevvänner. Under hösten tog Jenny Curpen kontakt med Peter Madsen, vilket senare ledde till att de blev ett par.

Arbetade för barntidning

Efter att ha gått ut gymnasiet i Moskva 1996 riktade Jenny Curpen in sig på arbete inom kultur och media.

Som 16-åring började hon göra illustrationer åt bokförlag, skriver hon själv i sitt cv, vilket följdes upp av flera andra uppdrag som illustratör, däribland för den rysk-tyska barntidningen ”Schrumdirum”.

Curpen har också varit verksam inom teater samt jobbat i flera år som journalist för bland annat den ryska oppositionssajten Grani.ru, enligt hennes cv.

Numera är hon dock främst konstnär och aktivist, skriver hon själv. Sedan nästan tio år tillbaka bor hon i Finland, där hon startade en konstnärsstudio 2016, enligt cv:t. Samma år blev hon medlem i den finska staden Salos konstnärsförbund. Tillsammans med sju andra medlemmar ingår hon i förbundets utställningskommitté, enligt deras hemsida.

”Begick ett hemskt brott”

Sedan äktenskapen mellan Jenny Curpen och Peter Madsen bekräftades har hon enligt egen utsago överöst med hat och hot.

”Jag älskar och respekterar min make, jag är stolt över honom och hans 49 år av hans professionella liv utom en enda dag som var och alltid kommer att förbli en tragedi. Min make begick ett hemskt brott och han är straffad för det”, skriver hon i själv på Facebook

Om hatet hon själv riskerar möta som ett reslutat av sin kontakt med Madsen skriver Jenny Curpen i texten om sitt konstprojekt:

”Jag oroar mig inte för mitt rykte, mitt svar är att jag riskerar mitt rykte varje sekund som jag inte säger vad jag tycker”.

LÄS MER: Fängelsevakt inledde relation med Madsen

LÄS MER: Peter Madsen överfallen i fängelset