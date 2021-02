”Jag var naiv”, säger IS-kvinnan om resan

– Jag är väldigt naiv. Jag har alltid varit väldigt naiv. Jag är jätteledsen över vad min son har fått uppleva, säger hon inför Lunds tingsrätt.

Den svenska IS-kvinnan hävdar att hon har varit ”naiv och politiskt okunnig”. Foto: Polisen Kvinnan är åtalad vid Lunds tingsrätt för grov egenmäktighet med barn. Foto: JOHAN NILSSON/TT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Iförd vinröd slöja och med munskyddet nerdraget på hakan svarar hon i ett mer än timslångt förhör. Men hon vill inte berätta några detaljer om exakt var hon varit eller vilka människor hon mött.

”Fiender överallt”

Hennes försvarsadvokat Lars Kruse förklarar att hon är ”föremål för ett storpolitiskt intresse”.

– Hon har fiender överallt och kan inte svara på alla åklagarens frågor.

När hon tillfrågas om hur hon ser på terrororganisationen IS i dag säger hon att hon sett hur människor behandlas av IS och att det inte är något hon ställer sig bakom.

– Det första är hur man som kvinna ses och kan behandlas. Hur man förtrycker människor och enkelt dödar någon för att den inte håller med, säger hon.

”Min son har det bättre”

Åklagare Claudio Gittermann lägger stor vikt vid hur det har låtit på Facebook.

”My new best friend haha”, skriver kvinnan till en bild på ett automatvapen som hon publicerar under första tiden i Syrien. Många av hennes kontakter reagerar med förfäran och undrar hur hon kunde ta med sitt barn dit.

”Hundar kommer alltid att skalla. Min son har det bättre och är trygg”, svarar kvinnan. ”Vad enligt dig är det som är så hemskt här?” skriver hon i ett annat inlägg.

Senare skriver hon att det inte finns något bättre än att bo i kalifatet. När någon frågar om att IS håller slavar undrar hon: ”Vad exakt är ditt problem med slaveri?” och konstaterar att slavarna har det bättre bland muslimer än bland dem som inte är det.

”Kapad profil”

Men den åtalade försäkrar att det inte är hon som skrivit det här. Hennes Facebookprofil blev kapad redan innan hon lämnade Sverige 2014, hävdar hon.

Hennes egen förklaring är att hon blev religiös efter att hennes mamma hastigt gått bort. Hon ville se hur det fungerar i ett muslimskt land och därför åkte hon vidare till Syrien, då hon var på semester i Turkiet med sin son.

Från första stund förlorade hon sin frihet, hävdar hon, och hon uppger att hon försökte fly två gånger. Den första gången misslyckades, den andra hamnade hon i ett kurdiskt fångläger.

Krävs på skadestånd

Nu är hon åtalad för grov egenmäktighet med barn. Barnets pappa kräver henne på 412 000 kronor i skadestånd och å sonens vägnar krävs kvinnan på nästan 300 000 kronor i skadestånd.

Pappan berättar om hur han själv följde med till polisstationen när den lille sonen skulle få ett pass. Han hade förståelse för att hans före detta fru behövde åka på semester efter en turbulent tid när hennes mamma hastigt gått bort.

”Fick panik”

När mamman och barnet redan åkt iväg fick han via en släkting veta att hon före resan hade sålt sina smycken, tagit med sig sina ägodelar och att släktingen trodde att hon rest till IS.

– Jag fick panik, säger pappan.

Han kontaktade polisen, säkerhetspolisen och utrikesdepartementet – men det fanns ingen hjälp att få. Han hade kontakt med sonen ett tiotal gånger under åren han var borta och han säger att han vädjade till kvinnan om att få komma och hämta sin son.

– Det var ett blankt ”nej, han har det bra”.

Hade radikaliserats

Vittnen har berättat att resan var planerad. Kvinnan hade radikaliserats en tid innan hon försvann, och enligt åtalet som väckts vid Lunds tingsrätt genomfördes resan med syfte att låta den lille sonen leva under den våldsbejakande islamistiska regim som terrororganisationen infört.

2014 försvann hon och barnet i väg till Syrien och först sex år senare, i november förra året, landade hon på Arlanda med den nu åttaårige sonen samt två ytterligare små barn som fötts i Syrien.

Brustit i ansvar

Pappan har i dag ensam vårdnad om sonen. I Lunds tingsrätts dom om vårdnaden konstaterar domstolen att kvinnan mot pappans vilja tagit barnet till en miljö som är uppenbart olämplig för ett litet barn att vistas i. Domstolen ansåg att kvinnan visat att hon ”gravt brister i sin föräldraförmåga”.

På grund av brottsmisstankarna har hon varit internationellt efterlyst.

Kvinnan har tidigare även delgivits misstanke om krigsbrott, men den utredningen har ännu inte lett fram till något beslut om eventuellt åtal.