På fredagen lämnades en polisanmälan mot 300 IS-svenskar in till Riksåklagaren och Rikspolischefen.

Kvällsposten har tagit del av anmälan som är formulerad av Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis.

Hittills har det varit svårt att åtala svenskar för terrorbrott begångna i Syrien och Irak.

Nu kan det bli ändring på det, enligt Boström.

”Sverige har inte agerat”

– Jag har fått stöd av experter inom bland annat Internationella brottmålsdomstolen och tidigare anställda vid åklagarmyndigheten som identifierat en möjlighet att åtala personer som förenat sig med Islamiska staten, säger han.

Anmälan gäller alla personer som enligt Säkerhetspolisen lämnade landet för att ansluta sig till terrorstämplade grupper och som polismyndigheten fick kännedom om i april 2017.

– De som anslutit sig till IS kan inte ha undgått vad terrorgruppen gjort med tanke på all reklam den pumpade ut. Det var inget Disney precis, säger Boström.

”Egalt på vilket sätt stöd har skett”

”Vi konstaterar, att Sverige inte har agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt IS att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver”, lyder anmälan.

”Härvidlag är det egalt på vilket sätt detta stöd har skett.”

Terrorforskaren Magnus Norell är en av de personer som jobbat med att hitta stöd i svensk lagstiftning för Ulf Boströms anmälan. Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

”Underlättat för IS att begå brott”

”Gärningsmännen (...) har uppsåtligen medverkat till att direkt utföra eller främja Islamiska statens olika brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Tillika Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.”

Vidare heter det i anmälan:

”Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan mm. Medhjälp innefattar all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott. ”

Gärningar enligt anmälan "Gärningarna består bland annat i att täcka kostnader för utförande av brotten, eller skaffat vapen, fordon, sjukvårdsprodukter (inklusive läkemedel), pass, genom att ha stött med livsmedel, reparationer av el- och vattenanläggningar; genom att ha reparerat vägar, IT-utrustning och bedrivit islamistisk utbildningsverksamhet; genom att ha införskaffat/lämnat materiel eller arbetat med skadade/sjuka eller transporterat desamma."

Jobbat med yazidier, muslimer och kurder

Ulf Boström säger att han som polis under en längre tid arbetat med IS brottsoffer. ”Yazidier, muslimer, kurder och andra minoriteter”, handlar det om.

– I Göteborg där jag arbetar som integrationspolis har jag kommit i kontakt med människor som förklarar för mig att de blir hotade av personer som säger sig ha stridit för IS och andra terrorgrupper och ses som hjältar av sitt följe, säger Boström.

Bakom anmälan står även Jan Hägglund, Edward Nordén och terrorforskaren Magnus Norell.

Politiker bakom anmälan Ingen bakom anmälan går ut med partibeteckningen då de gör detta som privatpersoner men flera av dem är politiskt aktiva: • Ulf Boström är ledamot i Göteborgspartiet Demokraternas styrelse. • Jan Hägglund är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige och utreds för förtal. Han har av MP i Umeå anklagats för att uttrycka sig islamofobiskt. • Edward Nordén är rättspolitisk talesperson för konservativa Medborgerlig samling, vars partiledare äger nättidningen Nyheter idag.

Målsägandena hotade i Sverige

Enligt anmälan vill målsägandena vara anonyma. Det beror på att de känner sig hotade även i Sverige.

”Efter att ha flytt IS-kontrollerat område och fått PUT/Medborgarskap hotas de i Sverige av radikaliserade islamistiska aktivister och vågar därför inte framträda med namn. X antal målsägande- och vittnesberättelser kommer att inlämnas.”

”Ingen har bett om hjälp att lämna IS”

Sedan 2012 har ungefär 300 människor rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller al-Qaida-relaterade grupperingar.

Minst 50 har dött.

Strax över 150 har kommit tillbaka till Sverige, enligt Säpo.

– Ingen av dem, förutom en kvinna som bodde i Borås, har bett om hjälp att lämna IS territorium, påpekar Ulf Boström.

– Av de 150 som återvänt till Sverige har inte en enda gått till en svensk polisstation och rapporterat om vilka brott de varit utsatta för. Där ser man indicierna som talar om att de varit där av egen fri vilja.