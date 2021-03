Ingen HH-tunnel utan danskarna

Eneroth understryker hur viktig han tycker att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är och öppnar för nya samtal om ekonomin.

– Öresundsregionen är ju den starkast växande regionen, då behöver vi fler förbindelser, inte minst med järnväg, säger han till SVT.

I början av mars träffades de båda ministrarna. Men HH-förbindelsen stod inte på dagordningen då, och Engelbrechts utspel, som gjordes på onsdagen, var inget som Eneroth hade förutsett.

På frågan om det skulle vara möjligt att bygga förbindelsen utan dansk medverkan säger ministern till SVT:

– Nej, it takes two to tango. Det innebär att vi får fortsätta att diskutera tills vi når en överenskommelse.

